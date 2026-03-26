Kilőtt a magyar hadiipar

Nagy Márton hozzátette: minden ország prioritásként kezeli a hadiipari kiadásokat. Rengeteg megrendelés van, ezekből érdemes profitálni.

Elmondta, Magyarország a hadiipar területén nagyon fontos mérföldkőhöz ért, az elmúlt időszakban sok céget hoztak létre és magánosítottak, valamint kiléptek a külső piacokra.

Ez egy nagy lehetőség – jelentette ki a miniszter, aki üdvözölte, hogy egyre több olyan magyar kis- és középvállalkozást, illetve nemzetközi céget látnak, amelyek szeretnének együttműködni velük ezen a területen.

Nagy Márton hangsúlyozta: az űripar is egyre fontosabb szerepet játszik a magyar gazdaságban.

Most épül a Remtech űrtechnológiai gyár, amelytől a kormány azt várja, hogy külföldi kapcsolatokon keresztül megteremtse Magyarország szuverén műholdkapacitását.

Magyarország az elmúlt időszakban duplájára emelte a hozzájárulását az Európai Űrügynökség (ESA) költségvetéséhez. A tagdíj fejében azt várják, hogy a nemzetközi projektekből Magyarország számára is jusson, a hazai vállalatokat is bekapcsolják a fejlesztésekbe.

A miniszter kiemelte a MoonRad küldetést is, amely szavai szerint egy „zászlóshajó”. Mint mondta, a program keretében kisműhold-kapacitást hoznak létre magyar beszállítókkal, 60-80 százalékos magyar ipari hozzáadott értékkel. „Erre nagyon büszkék vagyunk” – tette hozzá Nagy Márton.

Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkára beszédében úgy fogalmazott: "a mai nap az ellenállóképességről szól, rezilienciáról, havaria helyzetekről."

A rendezvényre 1400-an regisztráltak és több mint hetven előadót köszönthetnek. „Ha háborúkat kell vívni, akkor ilyen számháborúkat vívjunk” – jegyezte meg.

Szolnoki Szabolcs arra szólította fel a jelenlévőket: építsék közösen Magyarország ellenállóképességét. „Tudjuk jól, hogy a béketeremtésnél szükség van erre a típusú elrettentő erőre, amit azok a vállalatok képviselnek, akik itt vannak ma velünk” – mondta a helyettes államtitkár, jelezve: a rendezvényen képviselteti magát többek közt a Magyar Védelmi és Űripari Exportügynökség, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. és a minisztérium is, hogy bemutassák az elmúlt évben kialakított, egységesített űr- és védelmi technológiai portfóliót.