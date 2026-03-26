2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyitóbeszédet mond a V4 Space & Defense Festival 2026 ûr- és védelmi ipari rendezvényen a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2026. március 26-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Kilőtt a magyar hadiipar

Infostart / MTI

Mindenki tudja, hogy a jövőben a hadiipari kiadásokat emelni kell, ez azt jelenti, hogy ebbe az iparágba érdemes befektetni – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a V4 Space & Defense Festival 2026 nevű űr- és védelmi ipari rendezvényen csütörtökön Budapesten.

Nagy Márton hozzátette: minden ország prioritásként kezeli a hadiipari kiadásokat. Rengeteg megrendelés van, ezekből érdemes profitálni.

Elmondta, Magyarország a hadiipar területén nagyon fontos mérföldkőhöz ért, az elmúlt időszakban sok céget hoztak létre és magánosítottak, valamint kiléptek a külső piacokra.

Ez egy nagy lehetőség – jelentette ki a miniszter, aki üdvözölte, hogy egyre több olyan magyar kis- és középvállalkozást, illetve nemzetközi céget látnak, amelyek szeretnének együttműködni velük ezen a területen.

Nagy Márton hangsúlyozta: az űripar is egyre fontosabb szerepet játszik a magyar gazdaságban.

Most épül a Remtech űrtechnológiai gyár, amelytől a kormány azt várja, hogy külföldi kapcsolatokon keresztül megteremtse Magyarország szuverén műholdkapacitását.

Magyarország az elmúlt időszakban duplájára emelte a hozzájárulását az Európai Űrügynökség (ESA) költségvetéséhez. A tagdíj fejében azt várják, hogy a nemzetközi projektekből Magyarország számára is jusson, a hazai vállalatokat is bekapcsolják a fejlesztésekbe.

A miniszter kiemelte a MoonRad küldetést is, amely szavai szerint egy „zászlóshajó”. Mint mondta, a program keretében kisműhold-kapacitást hoznak létre magyar beszállítókkal, 60-80 százalékos magyar ipari hozzáadott értékkel. „Erre nagyon büszkék vagyunk” – tette hozzá Nagy Márton.

Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkára beszédében úgy fogalmazott: "a mai nap az ellenállóképességről szól, rezilienciáról, havaria helyzetekről."

A rendezvényre 1400-an regisztráltak és több mint hetven előadót köszönthetnek. „Ha háborúkat kell vívni, akkor ilyen számháborúkat vívjunk” – jegyezte meg.

Szolnoki Szabolcs arra szólította fel a jelenlévőket: építsék közösen Magyarország ellenállóképességét. „Tudjuk jól, hogy a béketeremtésnél szükség van erre a típusú elrettentő erőre, amit azok a vállalatok képviselnek, akik itt vannak ma velünk” – mondta a helyettes államtitkár, jelezve: a rendezvényen képviselteti magát többek közt a Magyar Védelmi és Űripari Exportügynökség, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. és a minisztérium is, hogy bemutassák az elmúlt évben kialakított, egységesített űr- és védelmi technológiai portfóliót.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

The US president has said for days that negotiations between the US and Iran are under way, but Tehran has denied they are taking place.

