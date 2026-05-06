BL élőben: Bayern München–PSG 0–1

A két összeállítás. Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane.

Paris Saint-Germain: Szafonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian - D. Doué, Dembelé, Kvarachelia.

Mindössze 2 perc 29 másodpercig kellett várni az első gólra. Kvarachelija elrobogott a bal oldalon, tökéletes beadással találta meg a jobbosszekötő helyén Ousmane Dembélét, aki nag gólt lőtt, 0–1, összesítsében 4–6.

Luis Diaz helyzetbe hozta volna Harry Kane-t, de Marquinhos bele tudott piszkálni a labdába, s ez elég volt.

A Bayern összesítésben kétgólos hátrányban van, de semmiképpen sem adta fel. Feltűnő a játékosok gyorsasága.

Érdekes, hogy eddig a két balszélső a támadások kulcsfigurája, az egyik oldalon Luis Díaz, a másikon Hvicsa Kvarachelia. Tűljárunk az első félidő felén.

Vitinha labdája a saját tizenhatosán belül játékostársa, Joao Neves karjára pattant. De nincs tizenegyes! Vincent Kompany majdnem felrobbant a tehetetlen dühtől.