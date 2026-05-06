2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Nyitókép: Facebook/Innovációs és Technológiai Minisztérium

Fura fordulat a magyar rendszámoknál

Infostart

Tavaly több mint harmadával drágultak az egyedi rendszámtáblák, ami miatt bezuhant az ezek iránti kereslet.

2025. február elsején jelentősen, 35 százalékkal emelték a közlekedési hatósági díjakat, ez pedig az egyéni és egyedi rendszámok árát is érintette – írja a Vezess.

A korábbi két lehetőséggel ellentétben a 2022 július 1-e óta bevezetett, új típusú, 7 karakteres rendszámokkal már duplaannyi a lehetőség az egyedi azonosítókra, betű-szám kombinációkra. Az egyénileg kiválasztott rendszámok formátuma megegyezik a sorozatrendszámokéval (négy betű + három szám), értelemszerűen csak olyan kombináció igényelhető, amelyet még nem adtak ki.

Az egyénileg kiválasztott rendszámokra észszerűtlennek tűnő korlátozás vonatkozik, ami tulajdonképpen feleslegesen és az állami bevételeket csökkentő módon korlátozza a potenciális igénylések számát. Egyénileg kiválasztott rendszámként ugyanis csak „sorozatban előállítható” azonosítókat lehet igényelni, az ezekre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

Az egyéni rendszámok korábban 112 450 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35 százalékos áremelkedés. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 250 forintot kell fizetni. Az egyéni rendszámokra vonatkozó karakterkorlátozás egyik olvasata, hogy az állam így szerette volna a potenciális vásárlókat a drágább (tehát most már 587 ezer forintos) egyedi rendszámok felé terelni.

Mint írják, számítani lehetett rá, hogy közvetlenül az áremelés előtt felpörög a kereslet, megsokasodnak az igénylések, 2024. november 1. és 2025. január 31. között 1600 egyéni és 314 darab egyedi azonosítót kérvényeztek. Az emelés után viszont az egyéni rendszámok igénylése 51, az egyedieké pedig 66 százalékkal esett vissza 785, illetve 107 darabra február 1-e és április 30-a között.

Az áremelés óta eltelt egy évben – az Építési és Közlekedési Minisztérium adatai szerint – 4147 darab egyéni és 573 darab egyedi rendszámot igényeltek, előbbiből 18,4 százalékkal, míg utóbbiból 32 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben.

Ennek eredményeképpen még az áremeléssel együtt is kevesebb mint 30 millió forinttal sikerült növelni az egyéni és egyedi rendszámokból szerzett bevételt, vagyis az igények olyan mértékben estek vissza, hogy az még a drágulással sem sikerült az államnak kompenzálnia: alig 3 százalékos bevételnövekedés történt 35 százalékos áremelkedés mellett.

Húsz év után BL-döntős az Arsenal

Bukayo Saka góljával az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, s ezzel, – mivel az első mérkőzés 1–1-re végződött –, 2006 óta először, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek május 20-án.
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

