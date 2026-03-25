2026. március 25. szerda Irén, Írisz
ARÉNA - PODCASTOK
Bűnügyi fénykép a halálos balesetet okozó járműről.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége

Gyorshajtás miatt halálos baleset – fotó

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki teherautójával az 53-as főúton szabálytalanul áttért a szemközti sávba és összeütközött a sértett autójával. A baleset következtében a sértett a helyszínen életét vesztette.

A vádirat szerint a vádlott 2024 áprilisában, 90 km/óra helyett, 101-107 km/óra sebességgel vezetett egy teherautót az 53-as számú főúton Akasztó felől Solt irányába.

A férfi menet közben szabálytalanul áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a sértett gépkocsijával. Az ütközést követően a sértett autója a vízelvezető árokba csapódott.

A baleset következtében a sértett a helyszínen életét vesztette. A balesetben a vádlott két utasa súlyos, harmadik utasa pedig könnyű sérüléseket szenvedett – olvasható az ügyészség honlapján.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, amely szerint járművel az útviszonyoknak, így az út vonalvezetésének megfelelően kell közlekedni.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

2026. március 25. 15:30
Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
2026. március 25. 15:06
Érkeznek a januári rezsistop kedvezményes számlái
