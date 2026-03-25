Gyorshajtás miatt halálos baleset – fotó

A vádirat szerint a vádlott 2024 áprilisában, 90 km/óra helyett, 101-107 km/óra sebességgel vezetett egy teherautót az 53-as számú főúton Akasztó felől Solt irányába.

A férfi menet közben szabálytalanul áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a sértett gépkocsijával. Az ütközést követően a sértett autója a vízelvezető árokba csapódott.

A baleset következtében a sértett a helyszínen életét vesztette. A balesetben a vádlott két utasa súlyos, harmadik utasa pedig könnyű sérüléseket szenvedett – olvasható az ügyészség honlapján.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, amely szerint járművel az útviszonyoknak, így az út vonalvezetésének megfelelően kell közlekedni.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.