2026. március 24. kedd Gábor, Karina
takaróba burkolózó személy
Nyitókép: Pixabay

Ránk rúgja az ajtót a hidegfront

Infostart / MTI

Csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik, nyugaton havas eső, havazás várható, valamint viharos szél – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. Facebook-bejegyzésében.

A hét második felében egy hullámzó front és egy, az olaszok által Deborah-nak keresztelt mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását. Összességében jelentős lehűlés várható sokfelé kiadós csapadékkal, viharos széllel.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra nyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, napközben pedig fokozatosan kelet felé terjed a csapadékzóna, és a Dunától keletre zivatar is kialakulhat. Nyugat felől beborul az ég, de északkeleten, keleten a nap első felében még kisüt a nap. A Dunántúlon az északira forduló szelet már viharos,

akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is kísérhetik.

Így nyugaton már reggeltől, délelőttől, keleten a nap második felében megkezdődik a lehűlés, emiatt csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt már havas eső, majd havazás is felválthatja, nemcsak a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakonyban, hanem sík területeken is.

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti vármegyék kivételével többfelé várható eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, havazás. Péntek estére a hegyvidéki tájakon akár vastag hótakaró is kialakulhat, de a csapadék intenzitásának függvényében a nyugati síkabb vidékeken is lehet átmenetileg akár több centiméteres vizes, tapadó hóréteg.

Péntek délutántól, estétől lassanként szűnni kezd a csapadék, ezzel együtt nyugaton a halmazállapot várhatóan visszavált esőre.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy csütörtöktől egyre nagyobb területen kell tartósan erős, sőt - elsősorban a Dunántúlon és északkeleten - viharos északi szélre készülni, a legerősebb széllökések csütörtökön és pénteken 80-90, a hétvégén 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak.

A csúcshőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 5 és 12, a Dunától keletre még 12 és 20 Celsius-fok között valószínű, pénteken az ország délnyugati felén már csak 2 és 9, míg másutt 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, szombaton pedig 8 és 17 fok között alakul a csúcsérték. Az éjszakánként is szeles idő miatt nem várhatóak éjszakai fagyok.

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.

Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon

A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

