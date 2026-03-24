Macskatetemek hevertek az utcán Budaörsön, az állatvédők feljelentést tettek

Öt macska – négy felnőtt és egy kölyök – tetemét találták az utcán Budaörsön – számolt be róla a blikk.hu.

A helyi menhely önkéntese szerint a tetemeket egy kutya vagy róka kaparhatta ki, és már nem voltak frissek. Mint kiderült, az állatokat egy helyi nő ásta el, aki éppen a helyszínre érkezett az állatvédők megjelenésekor. Arra is fény derült, hogy a nő a mélyhűtőben tárolta az elpusztult macskáit, majd később temette el őket a közterületen, a kimúlásuk körülményeit azonban nem árulta el.

A jogszabály szerint közterületen tilos állatot eltemetni, mert járványügyi kockázatot jelent, a tetemek pedig veszélyes hulladéknak minősülnek.

A Nébih közlése szerint kisebb testű házi kedvenceket saját kertben vagy engedéllyel rendelkező kisállattemetőben szabályos eltemetni és a hamvasztás is törvényes. Ha a tetem mégis közterületre kerül, akkor az állat tulajdonosa köteles megfizetni a megsemmisítés költségeit.

Az állatmentők feljelentést tettek az ügyben.