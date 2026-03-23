Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor a beszédét azzal kezdte, hogy biztosan vannak itt, a tömegben olyanok, akik érdeklődnek és „ha jól hallom, hátul vannak, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi estünket, de ahhoz korábban kell felkelni.” Majd azt üzente a rendzavarásra készülő ellenzéki szimpatizánsoknak: ha kiabálnak, ők maguk sem hallják, amit mond.

Kiemelte, hogy a legfontosabb dolog négy év kormányzása során az, hogy a parlamenti képviselők támogassák a kormányt és támogassák a miniszterelnököt – olvasható az Index tudósításában.

„Önök mindig számíthatnak rám, de nekem is fontos, hogy a Kecskemétről küldött képviselőkre mindig számíthassak” – tette hozzá. A miniszterelnök ezután a helyi Fidesz-képviselők, Salacz Lászlót és Cseh Tamást méltatta.

A kampány első hetét értékelve Orbán azt mondta: mindenhol ők vannak többen, és a kampány szerinte arra is alkalmas, hogy megmutassa a különbséget a Fidesz és az ellenzék között. Mint fogalmazott, míg az ellenzék minden megszólalása a Fideszről szól, és csak „acsarkodásból és ócsárlásból” áll, addig ők egymással és az ország jövőjéről, a választás tétjéről beszélnek.

Meg kell érteni a tiszásoknak is, kérem, fogadják ezt el tőlem: gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt sem hazát építeni. Lehetnek vitáink egymással, de hazát, nemzetet csak szeretetre és összefogásra lehet építeni – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy büszke arra, hogy ilyen politikai közösséghez tartozhat, és nem az acsarkodókhoz és az ócsárlókhoz.

„Nem dolgom, hogy életvezetési tanácsokat adjak a tiszásoknak, de fontos kérdés, hogy ha már ilyen gyűlölködők, akkor van-e onnan visszaút. Kedves tiszások, ne engedjétek, hogy megkeményedjen a szívetek, mert április 12-én, amikor mi megnyerjük a választást, eljön a következő nap, április 13-a, amikor kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk és össze kell fognunk az előttünk álló bajok megoldása érdekében. Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok a gyűlölet, hogy később velünk győztesekkel ne tudjatok majd együttműködni” – folytatta.

Orbán Viktor ezután a kecskemétiekhez fordult, és elszámolt a mögöttük hagyott négy évvel. Elmondta hogy négy kemény háborús év van mögöttük és Magyarországot nem sikerült belesodorni a háborúba.

Kiemelte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat is. Ugyanakkor nem feledkeztek el a fiatalokról sem – utalt a fix 3 százalékos hitelre.

Orbán Viktor a családtámogatásokat említve úgy fogalmazott, hogy továbbra is a családok állnak a kormány politikájának középpontjában. Kecskemétet az európai ipar egyik legmodernebb központjának nevezte, említve a Mercedest, amely céggel kötött megállapodással a következő 25 éve a városnak garantálva van.

A kormányfő a választás tétjéről szólva azt mondta: „Most egy válaszút elé érkeztünk, amikor különböző jövők közül választhatunk. Nehéz döntés lesz ez a magyarok számára, hogy merre induljunk.”

Európa helyzetét értékelve kijelentette: „Európa közelebb került a háborúhoz az elmúlt négy évben, mint volt. Európa háborúra készül.” Hozzátette: Ukrajna uniós csatlakozása szerinte „azonnal háborút hozna magával”, Brüsszel és Kijev pedig arra kényszeríti Magyarországot, hogy váljon le az olcsó orosz energiáról, adjon fegyvert és pénzt Ukrajnának, és „álljon be a sorba”.

„Nos, ez lesz az a pillanat, kedves kecskemétiek, amikor az önök választása dönti el, hogy merre induljunk” – fogalmazott. Orbán szerint a szavazók azt döntik el, hogy „magyarbarát kormány legyen vagy ukránbarát kormány, nemzeti kormányunk lesz vagy Brüsszellel támogatott ukránbarát kormányunk.”

Kellő szerénységgel mondom: aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij. Ha már ilyen szűk a kínálat, inkább ajánlanám magamat – fogalmazott.

Hozzátette, hogy az ukránbarát kormány nem csak azért veszélyes, mert ésszerűtlen, hanem mert tönkreteszi a gyermekeink és unokáink jövőjét is. Majd ismertette az uniós hitelterveket, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának ad, amivel szavai szerint eladósítják a következő nemzedékeket is.

Önöknek arról kell dönteni április 12-én, hogy független és szabad emberként élnek-e majd a gyermekeik vagy adósrabszolgaként. Ha ukránbarát kormányt választanak még a gyermekeik is adósrabszolgák lesznek, ha pedig nemzeti kormányt választanak, akkor áll előttünk egy jövő, amiről mi magunk fogunk dönteni – jelentette ki.