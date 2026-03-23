A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort

Az Index összefoglalója szerint Tom Van Grieken, a flamand Vlaams Belang elnöke Budapesttel kapcsolatban közölte: „Ez a város egy szimbólummá vált az európai patriótáknak. Orbán Viktor az az ember, aki a Fideszből Európa legerősebb patriótamozgalmát építette fel. Nem csak Magyarországot védte meg, magát a gondolatot védte meg, hogy igenis lehetséges védekezni. Tom Van Grieken hangsúlyozta: „Egyetlen ország vezetője farkasszemet néz egy egész gépezettel anélkül, hogy pislantana. Tartotta a frontot Magyarországnak – és mindannyiunknak. Köszönjük, Orbán Viktor!”

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke videóüzenetében elárulta: „a migrációs krízis idején Orbán Viktor és csapata az első naptól kezdve a szövetségeseink voltak a haza és a polgárok védelméért. Ő ezt a harcot ma is folytatja a globalisták érdekeivel szemben. Az Európai Unió kormányfői között ebben a kérdésben is ő volt az egyetlen látó a vakok között. Magyarországnak köszönet jár, nem büntetés.” Herbert Kickl kitért arra is, hogy Magyarország a béke mellett áll, elutasítja a genderpolitikát, valamint támogatja a családokat.

Petr Macinka cseh külügyminiszter azzal kezdte beszédét, hogy „Magyarország egy olyan ország, amely nem hagyja, hogy kívülről erőltessenek rá értékeket.” A magyar álláspont mélyen gyökerezik a történelmi tapasztalatokban. Olyan évszámokhoz kötődik, amelyeknek óriási a jelentősége: 1848, 1956, 1989 – sorolta Petr Macinka, aki úgy vélekedett, „Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt, csakúgy, mint a múltban, az elsők között szállt szembe napjaink progresszív veszélyeivel”.

Andrej Babis cseh miniszterelnök videóüzenetet küldött a gyűlésre, amelyben kifejtette: „Kiállunk a szuverenitás mellett, és elutasítjuk a Brüsszelből ránk erőltetett döntéseket, amelyek figyelmen kívül hagyják országaink mindennapi valóságát.”

A cseh miniszterelnök úgy látja, a felelősségvállalás is összeköti a patriótákat, felelősségvállalás a családokért és a nemzetért. A feladatuk ma abban áll, hogy bizonyosságot nyújtsanak a biztonság és a stabilitás tekintetében, valamint abban, hogy nem az ideológia, hanem a polgárok vannak a politika homlokterében. „Meggyőződésem, hogy a magyar választás nemcsak a politikáról szól, hanem a stabilitásról is, Orbán Viktor pontosan ezt testesíti meg” – hangsúlyozta Andrej Babis.

„Szia, Magyarország, hogy vagyunk?” – kezdte magyarul Geert Wilders, a holland PVV elnöke. Geert Wilders elárulta, nagy becsben tartja Budapestet, ami felesége városa is.

„Kiváltság számomra, hogy itt lehetek, és támogathatom a kiváló vezetőt, kedves barátomat, Orbán Viktort. A miniszterelnökötök egy oroszlán. Egy juhok vezette kontinensen Orbán Viktor megmutatta, mit jelent emelt fővel állni. Tudja, hogy a vezető a népe felé tartozik kötelezettséggel, nem a távoli elitek felé”

– szögezte le Geert Wilders, így folytatva: „Az elmúlt tizenhat év során Magyarország szimbólummá vált. A szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává. Ezért akarják a brüsszeli eurokraták, hogy más miniszterelnököt válasszatok. Olyat, aki meghajol, aki engedelmeskedik, akinek nem a magyarok az elsők.”

„Magyarországnak szüksége van Orbán Viktorra” – mondta magyarul Geert Wilders, aki szerint Orbán Viktor vezetésével garantált, hogy Magyarország szabad és szuverén nemzetként boldoguljon. A holland politikus kijelentette, Európának is szüksége van Orbán Viktorra, mert Magyarország milliók számára világítótorony a kontinensen.

Az olasz miniszterelnök-helyettes, Matteo Salvini szerint sorsdöntő napokat él át Magyarország. Hiszi, hogy az április 12-i választáson a magyarok a nemzeti érdeküknek megfelelően fognak dönteni, az önrendelkezés, az ezeréves keresztény identitásuk megőrzésének védelmében. Hogy Budapest ne váljon egy Brüsszelnek engedelmeskedő előretolt helyőrséggé, hanem legyen büszke és ura a saját sorsának.

Orbán Viktor miniszterelnöknek azt üzente, hogy a bátorsága mélyen gyökerező bátorság, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy mindig a saját nemzete érdekei szerint cselekszik.

„Ez a téged a nemzetedhez kötő rendíthetetlen hűség ad erőt, hogy ellenállj a fenyegetéseknek és zsarolásoknak azok részéről, akik Magyarországot a saját baloldali ideológiájuk szerint szeretnék megtörni és átalakítani” – fogalmazott, Orbán Viktort igazi hősnek nevezve, aki Európát emlékeztette arra, hogy a valódi politika a szolgálatról és nem mások alávetéséről szól.

A küzdelem most ért a döntő szakaszába. Le kell bontani azt a hatalmas bürokratikus rendszert, amit Brüsszel a vállalkozásaink és az állampolgárok kárára épített ki, elég volt az ideológia-alapú green dealből, ami miatt gyárakat kell bezárni és munkahelyek szűnnek meg. Európának vissza kell térnie a szabad és szuverén nemzetállamok közösségévé, nem pedig hagyni, hogy bankárok és bürokraták által vezetett szuperállammá váljon. Megköszönte a magyar miniszterelnöknek és a Fidesznek, hogy öt éven át támogatták abban az eljárásban, amely azért indult ellene, mert lezárta az olasz és így az európai határokat az illegális migránsok előtt. „Fel, győzelemre” – zárta beszédét.

Marine Le Pen (Nemzeti Tömörülés, Franciaország) arról beszélt, hogy Orbán Viktor már 16 éve képviseli politikai vízióját, és nemcsak partner és szövetséges a Patriótáknál, hanem barát, ami nem gyakori a politikában.

„Orbán Viktorral és a patriótákkal élő és szolidáris nemzetek mozaikját képviseljük, amelyek képesek kölcsönösen előnyös szövetségeket kötni – hangsúlyozta. – Nem egy naiv és globalista gazdaságfelfogást védünk, hanem a szuverenitásunkat és a jólétünket biztosító ágazatok észszerű és célzott védelmét támogatjuk”.

Ha valakinek most deja vu érzése van, mert ezeket a gondolatokat már sokszor hallhatták, űzzék el ezt az érzést, mert

„több évtizedes küzdelem után nyerésre állunk ebben a nagy politikai harcban.

Az országában választás előtt álló Orbán Viktor vizionárius vezető és mindenekelőtt úttörő. A magyar választók április 12-én szintén úttörők lesznek, olyan választási hullámban, amely 2027-re átalakíthatja Európát:

Franciaország áprilisban,

Spanyolország augusztusban,

Lengyelország októberben,

Olaszország decemberben.

Ezek a választások felmérések szerint át fogják rajzolni Európa politikai térképét, új, minősített többséget hoz létre Brüsszel ellen, amely összhangban áll azokkal az eszmékkel, amelyeket Orbán Viktor, a Nemzeti Tömörülés és minden szövetségesünk évtizedek óta véd” – fogalmazott.

Orbán Viktor vezetésével Magyarországnak helye lesz az európai nemzetek asztalánál, néhány héten belül a magyar választók tehetik le ennek a már formálódó Európának az alapkövét – tette hozzá.