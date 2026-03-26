2026. március 26. csütörtök Emánuel
Hungarian and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Egymást vádolja kémkedéssel a Fidesz és a Tisza Párt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz szerint a Tisza Pártot az ukrán titkosszolgálat segíti. A Tisza szerint viszont a Fideszt a magyar és az orosz titkosszolgálat egyszerre támogatja. A két nagy rivális tehát egyaránt kémeket gyanít az ellenfelénél.

A kormány kémkedés miatt feljelentést tett Panyi Szabolcs újságíró és a Tisza Párt két informatikusa ellen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP-vel szemben összefüggéstelen és képtelen hazugságok hangzanak el.

„A kémtevékenység az idegen állam beavatkozása egy ország életébe, ezt pedig egységesen kell elutasítani, és ezzel szemben a hatóságoknak – függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenységük ezeknek a kémeknek – minden egyes esetben fel kell lépni.”

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Tisza Pártot az ukrán titkosszolgálat segíti.

„A Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek, és az ukránok által fizetett informatikusok. Még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát” – fogalmazott csütörtöki Facebook-videójában.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szerint viszont a Fidesz támadja őket a hazai és az orosz titkosszolgálat segítségével.

„Lebuktak, és most már minden magyar ember számára egyértelmű, amit mi – a Tisza közösségében – mindig is tudtunk. Egyenes gerincű, a szakmájukban legjobb magyar hazafiak állnak szemben a Magyarországot orosz bábállammá tenni akaró, korrupt orbáni hatalommal. Hétköznapi emberek védik a nemzetet a fideszes hatalommal szemben, azokkal szemben, akik az orosz titkosszolgálatot hívják rá a saját nemzetükre.”

Ami a hátteret illeti, egy, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága által részlegesen feloldott jelentés azt állítja, hogy a Tisza Párt két monogrammal jelölt informatikusa, H. D. és M. T. rendszeres kapcsolatban állt a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely a testület szerint komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Fokozódik a háborús aggodalom a piacokon, nagyot ütöttek a forinton is

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest.

Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?

Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

