Egymást vádolja kémkedéssel a Fidesz és a Tisza Párt

A kormány kémkedés miatt feljelentést tett Panyi Szabolcs újságíró és a Tisza Párt két informatikusa ellen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP-vel szemben összefüggéstelen és képtelen hazugságok hangzanak el.

„A kémtevékenység az idegen állam beavatkozása egy ország életébe, ezt pedig egységesen kell elutasítani, és ezzel szemben a hatóságoknak – függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenységük ezeknek a kémeknek – minden egyes esetben fel kell lépni.”

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Tisza Pártot az ukrán titkosszolgálat segíti.

„A Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek, és az ukránok által fizetett informatikusok. Még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát” – fogalmazott csütörtöki Facebook-videójában.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szerint viszont a Fidesz támadja őket a hazai és az orosz titkosszolgálat segítségével.

„Lebuktak, és most már minden magyar ember számára egyértelmű, amit mi – a Tisza közösségében – mindig is tudtunk. Egyenes gerincű, a szakmájukban legjobb magyar hazafiak állnak szemben a Magyarországot orosz bábállammá tenni akaró, korrupt orbáni hatalommal. Hétköznapi emberek védik a nemzetet a fideszes hatalommal szemben, azokkal szemben, akik az orosz titkosszolgálatot hívják rá a saját nemzetükre.”

Ami a hátteret illeti, egy, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága által részlegesen feloldott jelentés azt állítja, hogy a Tisza Párt két monogrammal jelölt informatikusa, H. D. és M. T. rendszeres kapcsolatban állt a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely a testület szerint komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.