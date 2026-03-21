2026. március 21. szombat Benedek
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az NNG Kft. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 10-én. Az NNG szoftverfejlesztõ cég nyolcmilliárd forint értékû kutatás-fejlesztési beruházásához a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

"Önmerényletről hadoválnak" - kifakadt Szijjártó Péter, cáfolat is elhangzott

Infostart / MTI

Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban szombaton. Korábban a Washington Post alapján több magyar lap arról írt, hogy az oroszok Orbán Viktor elleni önmerényletet szerveztek volna.

Szijjártó Péter azt mondta, "Úgy látszik, hogy a Tisza Párt és a megbízóik is megijedtek mindattól, ami az elmúlt egy-két hétben történt. Látják a tömegeket Orbán Viktor gyűlésein, látták minden idők legnagyobb Békemenetét, látják, hogy az emberek Magyarországon nem akarnak háborút."

Hozzátette, " Most már az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Érdekes módon a Tisza Párt elnöke néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről beszélt. A helyzet az, hogy a magyarok átlátnak a szitán. A magyarok pontosan látják, hogy ezek az álhírek, ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson, és befolyásolják a választások eredményét".

Nem elég, hogy Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég, hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, most még

mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak

- fogalmazott. Hozzátette, "A helyzet az, hogy április 12-én a magyar emberek szavazni fognak, a magyar emberek biztosíthatják azt, hogy ne Zelenszkij nevessen a végén".

Önmerényletről írtak

A 24.hu, amely szintén beszámolt az esetleges önmerényletről, érdeklődött a kormánynál is. A Kormányzati Tájékoztatási Központ válasza szerint az amerikai lap értesülése „teljes mértékben hamis, ukránpárti propaganda. Ezzel szemben tény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kampány során a nyilvánosság előtt halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.”

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová
A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Megkezdődött az orosz stratégiai bombázóflottát védeni hivatott hangárok építése a moszkvai régióban is – derült ki friss műholdfelvételekből.

Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás

Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás

Az izraeli csapás után leállt szállítás most napi ötmillió köbméterrel indul újra, de ez még elmaradhat a korábbi szinttől.

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

2026. március 21. 16:20
Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová
2026. március 21. 15:35
A politika Messijét fogadta Orbán Viktor
