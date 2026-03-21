"Önmerényletről hadoválnak" - kifakadt Szijjártó Péter, cáfolat is elhangzott

Szijjártó Péter azt mondta, "Úgy látszik, hogy a Tisza Párt és a megbízóik is megijedtek mindattól, ami az elmúlt egy-két hétben történt. Látják a tömegeket Orbán Viktor gyűlésein, látták minden idők legnagyobb Békemenetét, látják, hogy az emberek Magyarországon nem akarnak háborút."

Hozzátette, " Most már az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Érdekes módon a Tisza Párt elnöke néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről beszélt. A helyzet az, hogy a magyarok átlátnak a szitán. A magyarok pontosan látják, hogy ezek az álhírek, ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson, és befolyásolják a választások eredményét".

Nem elég, hogy Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég, hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, most még

mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak

- fogalmazott. Hozzátette, "A helyzet az, hogy április 12-én a magyar emberek szavazni fognak, a magyar emberek biztosíthatják azt, hogy ne Zelenszkij nevessen a végén".

Önmerényletről írtak

A 24.hu, amely szintén beszámolt az esetleges önmerényletről, érdeklődött a kormánynál is. A Kormányzati Tájékoztatási Központ válasza szerint az amerikai lap értesülése „teljes mértékben hamis, ukránpárti propaganda. Ezzel szemben tény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kampány során a nyilvánosság előtt halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.”