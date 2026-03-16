Már semmire nem emlékeztek a Hableány-katasztrófa tanúi a bíróságon hét év után

A hétfő reggeli alkalomra elsőként behívott szemtanú érdemben nem tudott már mit mondani a történtekkel kapcsolatban – írja az Index összefoglalója. Mint mondta, „már nincsenek emlékei a közel hét évvel ezelőtti hajóbalesetről”, így az ügyben eljáró bírónak, dr. Kovács Ervinnek kellett ismertetnie az évekkel ezelőtt tett vallomását, amiben akkor részletesen elmondta, hogy a Dunán hajózva mit látott a baleset idején.

Az egykori kapitány a vallomásán most nem akart változtatni az idő múlására való tekintettel, és mivel már nem dolgozik a szakmájában, a kérdésekre csak részlegesen válaszolt.

A második tanú szintén kapitányként dolgozott a baleset idején, amikor meglátta a felfordult Hableányt, magyarul és németül is jelentette az esetet, majd megkezdték a mentést, és két embert sikerült is kiemelniük a folyó vizéből. Egy utas megkapaszkodott a hajójuk végében, de a matrózok nem értek oda időben, a túlélő pedig felhagyott a kapaszkodással. A kapitány nem sokkal a baleset előtt vezette a Hableányt, állítása szerint nem volt semmilyen műszaki hibája a hajónak.

A harmadik tanú szintén hajóvezetőként teljesített szolgálatot a baleset idején, ő és kollégái is mentésbe kezdtek, amikor értesültek az ütközésről.

A tárgyalás alatt a Viking Sigyn egykori kapitánya, Jurij C. végig figyelmesen hallgatta a bíró előtt megforduló tanúkat a tolmácsa segítségével, de senkihez nem intézett kérdéseket a délelőtti órákban.

Tavaly júniusban derült ki, hogy hat évvel a Hableány és a Viking Sigyn balesete után meg kell ismételni az egész bírósági eljárást, hiába született már egyszer első fokon ítélet az ügyben.

Mint ismert, 2019 májusában a Hableány nevű turistahajót maga alá gyűrte a Viking Sigyn nevű szállodahajó, amelynek fedélzetén 35 ember utazott.

A balesetben 27-en meghaltak, egy dél-koreai utast pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A kapitányt, Jurij C.-t öt és fél év fegyházra ítélték, és hat évre eltiltották a vízijármű-vezetéstől.

A Viking Sigyn testvérhajójának, a Viking Idunnak a kapitánya, Topal F. továbbra is ártatlannak vallja magát a „segítségnyújtás elmulasztása” vádat illetően, hiszen hiába haladt a két hajó szinte egymás mellett, állítása szerint nem látta a tragédiát.

A Fővárosi Ítélőtábla később közleményben jelezte, hogy fenntartották a vádlott – Budapest közigazgatási területére elrendelt – bűnügyi felügyeletét a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig. A Fővárosi Törvényszék egy évvel ezelőtt, januárban hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a dunai hajókatasztrófa miatt indult büntetőeljárásban. A korábban eljáró bíró öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, valamint hat évre eltiltotta a vízi jármű vezetésétől.

Az ügy így februárban indult újra a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az előkészítő ülésen Jurij C. nem ismerte el a vádiratban foglalt bűncselekmények elkövetését, vallomást sem akart tenni, ahogy a személyi körülményeiről sem akart nyilatkozni.