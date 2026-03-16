ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.32
usd:
339.99
bux:
121244.14
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Clark Ádám úszódaru az elszállítást végző uszályra emeli a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát 2019. június 11-én. A Hableány május 29-én süllyedt el a Margit hídnál, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták.
Nyitókép: Mohai Balázs

Már semmire nem emlékeztek a Hableány-katasztrófa tanúi a bíróságon hét év után

Infostart

Tanúmeghallgatással folytatódott a Hableány hajóbaleset tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, de senki semmi érdemit nem mondott, így az évekkel ezelőtti tanúvallomásaikat idézték vissza.

A hétfő reggeli alkalomra elsőként behívott szemtanú érdemben nem tudott már mit mondani a történtekkel kapcsolatban – írja az Index összefoglalója. Mint mondta, „már nincsenek emlékei a közel hét évvel ezelőtti hajóbalesetről”, így az ügyben eljáró bírónak, dr. Kovács Ervinnek kellett ismertetnie az évekkel ezelőtt tett vallomását, amiben akkor részletesen elmondta, hogy a Dunán hajózva mit látott a baleset idején.

Az egykori kapitány a vallomásán most nem akart változtatni az idő múlására való tekintettel, és mivel már nem dolgozik a szakmájában, a kérdésekre csak részlegesen válaszolt.

A második tanú szintén kapitányként dolgozott a baleset idején, amikor meglátta a felfordult Hableányt, magyarul és németül is jelentette az esetet, majd megkezdték a mentést, és két embert sikerült is kiemelniük a folyó vizéből. Egy utas megkapaszkodott a hajójuk végében, de a matrózok nem értek oda időben, a túlélő pedig felhagyott a kapaszkodással. A kapitány nem sokkal a baleset előtt vezette a Hableányt, állítása szerint nem volt semmilyen műszaki hibája a hajónak.

A harmadik tanú szintén hajóvezetőként teljesített szolgálatot a baleset idején, ő és kollégái is mentésbe kezdtek, amikor értesültek az ütközésről.

A tárgyalás alatt a Viking Sigyn egykori kapitánya, Jurij C. végig figyelmesen hallgatta a bíró előtt megforduló tanúkat a tolmácsa segítségével, de senkihez nem intézett kérdéseket a délelőtti órákban.

Tavaly júniusban derült ki, hogy hat évvel a Hableány és a Viking Sigyn balesete után meg kell ismételni az egész bírósági eljárást, hiába született már egyszer első fokon ítélet az ügyben.

Mint ismert, 2019 májusában a Hableány nevű turistahajót maga alá gyűrte a Viking Sigyn nevű szállodahajó, amelynek fedélzetén 35 ember utazott.

A balesetben 27-en meghaltak, egy dél-koreai utast pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A kapitányt, Jurij C.-t öt és fél év fegyházra ítélték, és hat évre eltiltották a vízijármű-vezetéstől.

A Viking Sigyn testvérhajójának, a Viking Idunnak a kapitánya, Topal F. továbbra is ártatlannak vallja magát a „segítségnyújtás elmulasztása” vádat illetően, hiszen hiába haladt a két hajó szinte egymás mellett, állítása szerint nem látta a tragédiát.

A Fővárosi Ítélőtábla később közleményben jelezte, hogy fenntartották a vádlott – Budapest közigazgatási területére elrendelt – bűnügyi felügyeletét a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig. A Fővárosi Törvényszék egy évvel ezelőtt, januárban hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a dunai hajókatasztrófa miatt indult büntetőeljárásban. A korábban eljáró bíró öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, valamint hat évre eltiltotta a vízi jármű vezetésétől.

Az ügy így februárban indult újra a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az előkészítő ülésen Jurij C. nem ismerte el a vádiratban foglalt bűncselekmények elkövetését, vallomást sem akart tenni, ahogy a személyi körülményeiről sem akart nyilatkozni.

Kezdőlap    Belföld    Már semmire nem emlékeztek a Hableány-katasztrófa tanúi a bíróságon hét év után

duna

hajóbaleset

hableány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni". Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.
 

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megsemmisíthetik a nagy vihart kavaró kormányrendeletet, már az Alkotmánybíróság asztalán az ügy

Megsemmisíthetik a nagy vihart kavaró kormányrendeletet, már az Alkotmánybíróság asztalán az ügy

A bíróság az alkotmányellenesség kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól azzal a kormányrendelettel kapcsolatban, amely utasította a bíróságokat, hogy zárják le a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereket – adta hírül Karácsony Gergely főpolgármester.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégis ott lesz Irán a focivébén? Sorompóba állt a szövetség, nincs ez még lefutva

Mégis ott lesz Irán a focivébén? Sorompóba állt a szövetség, nincs ez még lefutva

Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 14:29
Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon
2026. március 16. 13:19
Súlyos közúti baleset történt Baranyában, sorra érkeztek a helyszínre a mentők
×
×