Koreai népviseletbe öltözött megemlékező a Hableány-emlékmű felavatásán Budapesten a Margit híd pesti hídfőjénél 2021. május 31-én. A Hableány sétahajó tragédiájának második évfordulóján avatták fel a baleset áldozatainak emlékművét a szerencsétlenség helyszínén. A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Új eljárás kezdődött a Hableány hajókatasztrófa ügyében

Infostart / MTI

Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indult büntetőper új elsőfokú tárgyalása csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró Fővárosi Ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni.

A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte: az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével, azok megalapozzák a bíró kizárását.

A korábbi elsőfokú bíró ugyanis akkor azzal, hogy a tárgyalást követően az ügyésznek - a vádlott és a védő távollétében - kifejtette a bizonyítás menetére és a bizonyítékok értékelésére vonatkozó álláspontját, megsértette az eljárási feladatok megoszlásának elvét, a pártatlanság követelményét, így tőle az ügy elfogulatlan megítélése nem várható.

Az elfogult, kizárt bíró eljárását orvosolni kizárólag a korábban hozott elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésével lehet - mondta a bíró.

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, és elsüllyesztette. A kishajón 35-en utaztak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták. A szállodahajó ukrán kapitányát a PKKB 2023. szeptember 26-án a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta vízi jármű vezetésétől.

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt
Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

Téli olimpia 2026: bemutatjuk Büki Ádámot, első olimpiáján bizonyíthat a sífutó

US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

Their call comes in the wake of a flurry of visits by Western leaders to China in recent months.

