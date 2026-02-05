Új eljárás kezdődött a Hableány hajókatasztrófa ügyében

A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte: az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével, azok megalapozzák a bíró kizárását.

A korábbi elsőfokú bíró ugyanis akkor azzal, hogy a tárgyalást követően az ügyésznek - a vádlott és a védő távollétében - kifejtette a bizonyítás menetére és a bizonyítékok értékelésére vonatkozó álláspontját, megsértette az eljárási feladatok megoszlásának elvét, a pártatlanság követelményét, így tőle az ügy elfogulatlan megítélése nem várható.

Az elfogult, kizárt bíró eljárását orvosolni kizárólag a korábban hozott elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésével lehet - mondta a bíró.

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, és elsüllyesztette. A kishajón 35-en utaztak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták. A szállodahajó ukrán kapitányát a PKKB 2023. szeptember 26-án a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta vízi jármű vezetésétől.