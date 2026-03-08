ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 8. vasárnap
Monoszló, 2020. augusztus 22. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén Monoszló térségében található bazalt oszlopok. Egykori bazaltbánya, területén látható az 5-6 millió évvel ezelõtt keletkezett vulkáni kitörés után a kihûlés során sokszögletû, függõleges oszlopokként megdermedt bazalt lávazuhatag. A legalább 50 méter magas bányafal kõoszlopai hazánkban egyedülállóak, de Európában is csak kevés hasonló található. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Határozatlan ideig nem látogatható a Balaton egyik ikonikus nevezetessége

Infostart

Újból lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyet.

A területre természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni. A döntést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelentette be Facebook-oldalán, hangsúlyozva, hogy a lezárás határozatlan ideig tart.

A korlátozást kifejezetten természetvédelmi okok indokolják. Azonban azt nem árulták el, hogy pontosan miről lehet szó, mint ahogy azt sem közölték. A HelloVidék szerint nem ez az első eset az elmúlt időszakban. A kedvelt kirándulóhelyet 2025 márciusában szintén természetvédelmi okok miatt zárták le. Akkor három hónap után újra megnyitották.

A Balaton-felvidék leghíresebb geológiai bemutatóhelye a Hegyestű, ami Zánka és Monoszló között található. A mintegy 50 m magas, látványos sziklafal egy kb. 8 millió évvel ezelőtt működő vulkán belsejébe enged bepillantást. Az egykori tűzhányó kürtőjében rekedt, megdermedt bazaltos láva öt- és hatszögletű oszlopformákat hozott létre.

A 337 méter magas Hegyestű panorámás csúcsára lépcsősor vezet fel, ahonnan tiszta időben csodás panoráma nyílik a Balatonra, a Káli-medencére és a Tapolcai-medence tanúhegyeire. A Balaton-felvidék egyik különleges geológiai látványosságának számító Hegyestű az elmúlt években jelentős turisztikai fejlesztéseken is átesett. A Széchenyi 2020 program támogatásával megújult a fogadóépület és annak akadálymentesítése, felújították a tereplépcsőket és a korlátokat, valamint új játszóteret alakítottak ki. A látogatók kényelmét kültéri pihenőágyak, padok és asztalok is szolgálják.

A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy a lezárás idején ne látogassák a területet, és indulás előtt mindig ellenőrizzék a legfrissebb információkat a park hivatalos oldalán.

