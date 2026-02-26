Támad a madárinfluenza Csongrád-Csanád vármegyében

A közlemény szerint a betegséget egy mintegy 24 ezer egyedet számláló pecsenyekacsa-állományban igazolta a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a megemelkedett elhullás hívta fel a figyelmet. A mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.

A telep körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet és kibővített megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság.

Felhívták az állattartók figyelmét arra, hogy az időjárás melegedésével, a madarak vonulásával a betegség behurcolásának kockázata is megnőtt. Így az állattartó telepeken továbbra is elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása és a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása.

A betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú – hangsúlyozták a közleményben.