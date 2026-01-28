ARÉNA - PODCASTOK
Pozitív vérmintacső, madárinfluenza-járvány.
Nyitókép: Getty Images

Helyettes főállatorvos: 13 ezer pulykát és libát kell elpusztítani

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Összesen 13 ezer szárnyast kell elpusztítani, miután két Békés vármegyei baromfitelepen igazolódott a madárinfluenzavírus jelenléte – számolt be az InfoRádiónak Helik Ferenc országos helyettes főállatorvos.

Az elmúlt napokban a Nébih laboratóriuma két Békés vármegyei telepről érkezett mintában mutatta ki a madárinfluenza H5N1-es törzsét. Az egyik minta Békésszentandrásról származott, ott egy 7600 darabot számláló tenyészpulykaállomány van, a másik pedig Orosházáról, ott egy 5500 darabos hízott libamájat előállító telep van – mondta Helik Ferenc országos helyettes főállatorvos az InfoRádióban.

Mindkét esetben nagyfokú volt az elhullás, egy esetben pedig különböző idegrendszeri tünetek is voltak. Ez irányította a kollégák figyelmét arra, hogy mintát küldjenek a laboratóriumba. Sajnos mind a két gyanú beigazolódott, így megkezdődnek a szokásos járványügyi eljárások,

a telepeket felszámolják, illetve védő- és megfigyelési körzetet alakítottak ki mind a két telep körül

– hangsúlyozta, hozzátéve: szerencsére tavaly ősztől mostanáig nagyon csökkent az esetszám, és kevés esetben volt madárinfluenza kimutatható Magyarországon. Sajnos most ez a két telep megtöri ezt a trendet. Az állattartók, illetve a lakosság minden fontos információt megtalál a Nébih honlapján, egy tematikus oldalt üzemeltetünk, ahol naprakészen frissülnek a madárinfluenzával kapcsolatos információk.

Azt, hogy mivel magyarázhatóak ezek a madárinfluenzás esetek, minden esetben a járványügyi nyomozás fogja majd eldönteni. Fontos hangsúlyozni, hogy

állami kártalanítás történik ilyenkor,

de természetesen mindig felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy tartsák be a járványügyi szabályokat, az állatokat zártan, a takarmányt, egyéb dolgokat fedetten kell elhelyezni, és ezzel csökkenthető a madárinfluenzás fertőzés esélye – tette hozzá.

Az itt vadon élő madarakban is megvan ez a vírus. Hosszú évek tapasztalata, hogy a madárvonulásoknál felerősödik az influenzás esetek száma, a vadmadarakkal való kontaktus egyértelműen nagyon veszélyes és komoly fertőzési forrás – mondta Helik Ferenc országos helyettes főállatorvos az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

