17 ezer szárnyast kell leölni

A Nébih egyúttal ismét felhívta a figyelmet a járványügyi előírások maradéktalan betartására.

A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldváron, mintegy 17 660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A haladéktalanul levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.

A telep körül 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik

– emelte ki a közlemény.

A közleményben leszögezik: a betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása. Továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása – hívta fel a figyelmet a Nébih.

A múlt héten Békésben tört ki a járvány Összesen 13 ezer szárnyast kell elpusztítani, miután két Békés vármegyei baromfitelepen igazolódott a madárinfluenzavírus jelenléte – számolt be az InfoRádiónak Helik Ferenc országos helyettes főállatorvos a múlt héten.

(Nyitóképünk illusztráció)