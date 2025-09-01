ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Kilövik a vaddisznókat Budán, most ezért van botrány

Infostart

Altatólövedékekkel kezdik eltávolítani a XII. kerületben felbukkanó vadmalacokat. A helyi állatvédők és állatszerető lakosok szerint az egészséges állatok indokolatlan kilövése elfogadhatatlan, és petíciót indítottak a döntés ellen.

A XII. kerületben altatólövedékekkel kezdik eltávolítani a fel-felbukkanó vadmalacokat, éppen olyanokat, amilyenek a frissen avatott óriásfestményen is feltűnnek – hívták fel az Index figyelmét a helyi állatvédők.

Az állatvédők és állatszerető helyi polgárok nyílt levélben fordultak Kovács Gergelyhez. Azt kérik a polgármestertől, hogy azonnal állítsák le a vaddisznók kilövését, szedjék fel a már kihelyezett élvefogó csapdákat, és kezdjenek végre érdemi párbeszédet a kérdésről – az állatvédőkkel, a Malacvédő Alapítvánnyal és a kerület sok száz állatszerető lakójával közösen, egy humánusabb, fenntarthatóbb megoldás reményében - írja az Index.

Az állatvédők szerint az egészséges állatok kilövése elfogadhatatlan, ezért országos petíciót indítanak. Szerintük az önkormányzatnak nem azoknak a hangját kellene felerősítenie, akik ellenségként tekintenek a vadakra, hanem inkább a párbeszédet, az együttműködést és az állatok életének tiszteletét kellene közös alapnak tekinteni.

Kovács Gergely polgármester július 31-én a Vaddisznók a Hegyvidéken nevű csoportban jelentette be: megkezdik a vaddisznók befogását és kilövését.

Az önkormányzat „humánusnak” nevezte a vadak kilövését, saját megfogalmazásuk szerint a panaszos lakók nyomására rendelték el.

Az állatvédők szerint valójában azok vannak többségben a Hegyvidéken, akiket nem zavarnak a vaddisznók, ráadásul a döntés élesen szembemegy a Kutyapárt eddig hangoztatott szellemiségével - olvasható az Index cikkében.

