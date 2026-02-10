ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 10. kedd
Plasser & Theurer usp 2000 c2 ágyazatrendezõ gép a V-Híd gépbemutatóján, amelyen a Budapest-Belgrád vasútvonal nyíltvonali szakaszának utolsó vágánydarabját helyezték be Kiskõrösön 2024. október 9-én. Az eseményhez kapcsolódó ünnepségen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, hiszen az utolsó sínszál lefektetésével a fõvároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, s így a jövõ év végére elkészülhetnek a magyarországi munkálatok.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

160-nal jön a vonat, akár húsz percre is lezárhatják a sorompókat ezeken a magyar településeken

Infostart

Keddtől kezdődik a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán, itt a lista, hogy melyik településeket érinti.

Ideiglenes forgalmi korlátozásokkal járhat a vasúti pálya tesztelése a Budapest–Belgrád-vasútvonalon február 10. és 19. között a nappali időszakban – írja a baon.hu.

Mielőtt a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán a MÁV-csoport üzemeltetésében elindulhat a teher-, majd a személyforgalom, a kivitelező a nappali időszakban a vasúti pálya tesztelését végzi Soroksár és a Kelebia országhatár között – közölte a kivitelező V-Híd Építő Zrt.

Húsz percen túl is zárva lehetnek a vasúti átjárók. A tesztelés a vasúti pálya forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki vizsgálatok része.

A tesztek során mérővonatok közlekednek, amelyek 80 és 160 km/óra közötti sebességgel haladnak végig a pályán, ellenőrzött körülmények között.

A mérések idején egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő fordulhat elő, amely esetenként meghaladhatja a húsz percet. A lezárások nem folyamatosak, kizárólag a mérővonatok áthaladásának idejére vonatkoznak, az áthaladást követően az átjárók azonnal megnyílnak.

Az érintett átjáróknál a forgalmat jelzőőrök irányítják, a gyalogos és kerékpáros átkelőket a vonatközlekedés idejére lezárják. A mérések idején az érintett átjáróknál ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani a következő helyeken:

  • az 5205-ös úton Kunszentmiklós térségében,
  • az 52-es főúton Fülöpszállásnál,
  • az 5301-es Kiskőrösről Izsák felé vezető úton,
  • az 53-as főút Soltvadkert-Selymesi vasúti átjárónál,
  • és az 55-ös főúton Kisszállásnál alakulhatnak ki hosszabb gépjármű sorok.

Kiskunhalason az Átlós út forgalmas vasúti átjáró gépjárműforgalmát várhatóan a felüljáróra terelik át, a lassú járműveknek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak azonban itt is várakozni kell majd.

Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá, az egyik ilyen hatás az arany elmúlt hónapokban tapasztal drágulása – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
