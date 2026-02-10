160-nal jön a vonat, akár húsz percre is lezárhatják a sorompókat ezeken a magyar településeken

Ideiglenes forgalmi korlátozásokkal járhat a vasúti pálya tesztelése a Budapest–Belgrád-vasútvonalon február 10. és 19. között a nappali időszakban – írja a baon.hu.

Mielőtt a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán a MÁV-csoport üzemeltetésében elindulhat a teher-, majd a személyforgalom, a kivitelező a nappali időszakban a vasúti pálya tesztelését végzi Soroksár és a Kelebia országhatár között – közölte a kivitelező V-Híd Építő Zrt.

Húsz percen túl is zárva lehetnek a vasúti átjárók. A tesztelés a vasúti pálya forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki vizsgálatok része.

A tesztek során mérővonatok közlekednek, amelyek 80 és 160 km/óra közötti sebességgel haladnak végig a pályán, ellenőrzött körülmények között.

A mérések idején egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő fordulhat elő, amely esetenként meghaladhatja a húsz percet. A lezárások nem folyamatosak, kizárólag a mérővonatok áthaladásának idejére vonatkoznak, az áthaladást követően az átjárók azonnal megnyílnak.

Az érintett átjáróknál a forgalmat jelzőőrök irányítják, a gyalogos és kerékpáros átkelőket a vonatközlekedés idejére lezárják. A mérések idején az érintett átjáróknál ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani a következő helyeken:

az 5205-ös úton Kunszentmiklós térségében,

az 52-es főúton Fülöpszállásnál,

az 5301-es Kiskőrösről Izsák felé vezető úton,

az 53-as főút Soltvadkert-Selymesi vasúti átjárónál,

és az 55-ös főúton Kisszállásnál alakulhatnak ki hosszabb gépjármű sorok.

Kiskunhalason az Átlós út forgalmas vasúti átjáró gépjárműforgalmát várhatóan a felüljáróra terelik át, a lassú járműveknek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak azonban itt is várakozni kell majd.