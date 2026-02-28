Nálunk lehet Európa legmodernebb és legnagyobb határátkelője

A magyar–szerb üzleti fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalatközi egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

„Az energetika, az autóipar, a fémipar, az építőipar, a vízipar, a mezőgazdasági és élelmiszeripar, illetve az egészségipar, a logisztika és a papíripar területéről érkeztek a vállalatok. ... Magyarország számára a nyugat-balkáni térséggel való együttműködéshez kiemelt gazdasági érdek fűződik. És a Nyugat-Balkánnal folytatott kereskedelem 72 százaléka a Szerbiával folytatott kereskedelmet jelenti" – mutatott rá. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy

2010 óta négy és félszeresére nőtt, s tavaly már meghaladta az ötmilliárd eurót a két ország közötti kereskedelem értéke.

Fontosnak nevezte a különböző zászlóshajó-projekteket, megemlítve egyebek mellett, hogy a Mol például már 73 benzinkutat üzemeltet Szerbiában, valamint az MVM is lényeges szereplővé vált a helyi földgázkereskedésben az elmúlt időszakban.

A miniszter leszögezte, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez a két országot összekötő infrastruktúra javítása is szükséges, ezért úgy döntöttek, hogy „toldozgatás-foldozgatás helyett” Európa legnagyobb, legmodernebb, legkulturáltabb határátkelőhelyét építik meg.

Emellett közölte, hogy

már elindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon,

óránként három tehervonatnyi kapacitása van a vasútvonalnak, vagyis húszpercenként roboghatnak a tehervonatok,

és a személyvonatok mellett tizenhat nemzetközi gyorsvonat fog közlekedni naponta,

ebből négy Bécset és Belgrádot fogja összekötni.

A jegyárat 26 eurótól lehet kalkulálni – mondta.

„Új villamosenergia-vezetéket építünk a két ország között, amely 2030-ra lesz kész, s új kőolaj- és termékvezetéket is építünk a két ország között, amely 2027-28-ra lesz kész”

– emlékeztetett Szijjártó Péter. Végül pedig arra is kitért, hogy az együttműködést kiterjesztik a nukleáris energia területére is.