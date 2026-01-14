Már tudni, mikor indulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Az utolsó simításokat végzik az évek óta rekonstrukció alatt álló Budapest-Belgrád vasútvonalon – adta hírül a Facebookon az Építési és Közlekedési Minisztérium. Lázár János tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a 160 kilométeres magyarországi szakasz teljes egészében elkészült, jelenleg a tesztüzem zajlik.

A vasútvonal február 27-én nyílik meg a teherforgalom előtt,

a személyforgalom pedig valamikor február vége és március 15. között indulhat el. Utóbbi szerelvényei akár 160 kilométer per órás sebességgel is közlekedhetnek majd. Budapest és Kelebia között az utazási idő mindössze 90 percre csökken, a Keleti pályaudvarról pedig kétóránként fognak járatok indulni Belgrád irányába, napi három pár magyar és három pár szerb vonattal.

Mint írják, amellett, hogy a beruházás kiemelt nemzetközi áruszállítási folyosót hoz létre, jelentős előrelépést is jelent a budapesti és a dél-alföldi elővárosi közlekedésben is. Budapest és Kelebia között sűrűbb, ütemes menetrend lép életbe, többek között Délegyháza, Kiskunhalas és Soltvadkert érintésével, kényelmesebbé és gyorsabbá téve az utazást.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a projekthez kapcsolódóan január 12-én megkezdődött a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya közötti peron átépítése akadálymentes magasperonná, ugyanis Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a vonatok. A Keleti pályaudvar ezzel alkalmassá válik arra is, hogy fogadja a kínai gyártmányú, alacsonypadlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően kimozduló lépcsővel nem rendelkező Soko motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.