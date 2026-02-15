ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter évet értékel 2026. február 15-én.
Nyitókép: Tisza Párt / Facebook

Magyar Péter évet értékel – kövesse velünk!

Infostart

Egy nappal Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tart hasonló beszédet. Frissülő cikk!

56 nap van hátra, itt állunk a győzelem kapujában, lépjünk be rajta – kezdte évértékelő beszédét Magyar Péter. 16 év nagyon sok idő, egy ország felejtette el ennyi idő alatt, hogy a politkában is lehet tisztességesen, értelmesen, gyűlölet nélkül beszélni és cselekedni. A Tisza Párt elnöke azt ígérte, a politikusaik fogják megmutatni, hogy lehet így is.

A jelenlévőktől és a támogatóitól azt kérte, amit két éve, az első posztjában kért: „Ne féljetek, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké”.

Úgy vélte, azért támadják, mert megvan mindenük a győzelemhez: a többség, a hiteles program és a szakértők is. A Tisza készen áll a kormányzásra – jelentette ki.

Jogos állampolgári igénynek nevezte, hogy legyen egy nyilvános vita, hogy mindenki láthassa, ki milyen jövőt kínál. Legyen vita az egészségügyről és az uniós pénzek hazahozataláról is. „Amint megvan a miniszterelnök-jelölti vita helyszíne és időpontja, az egyéni jelöltjeink is örömmel ütköztetik érveiket a fideszes kihívókkal” – közölte.

Orbán Viktor kormányzása alatt a fiatalok jelentős részének el kellett hagynia az országot, a magyar gyerekek jó része már nem Magyarországon született; a magyar fiataloknak nincs esélye lakhatáshoz jutni – állította Magyar Péter, hozzátéve, hogy a korrupciós problémák, az uram-bátyám viszonyok és a megélhetési nehézségek is zavarják a fiatalokat. „A Tisza-kormány senkinek sem fogja megmondani, hogyan lázadjon, hogyan éljen vagy hogyan szavazzon. Mi a működő országot fogjuk biztosítani ahhoz, hogy mindenki úgy éljen, ahogy szeretne. Minden fiatalt arra buzdítok, hogy az évtized legnagyobb eseményének, ha úgy tetszik, bulijának dátumát már most írja fel, és ne felejtsen el azon megjelenni. A hazának ma mindenkire szüksége van, ezért arra kérek mindenkit, aki külföldön él, hogy vagy tervezze meg a hazautat, vagy regisztráljon, hogy ne mások döntsenek helyette” – üzente a határon túl élő magyarok számára. „Nem tudhatjuk, hány mandátumon múlik a többség, melyik választókerületben hány szavazaton múlik a győzelem” – mondta, hozzátéve, hogy mindenki szánjon április 12-én egy napot a hazájára. „Vállalom, hogy a haza meg fogja ezt hálálni mindenkinek” – közölte.

Belföld    Magyar Péter évet értékel – kövesse velünk!

magyar péter

évértékelés

választás 2026

24 ÓRA
