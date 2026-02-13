ARÉNA - PODCASTOK
Gorove László nyugalmazott mentőorvos és felesége.
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Egy fürdőben mentett életet a mentők nyugalmazott főigazgató-helyettese

Infostart

Szerencse a szerencsétlenségben, ha valaki fuldoklik egy medencében és ezt észreveszi a partról egy orvos. Ha pedig ez az orvos Gorove László, a mentőszolgálat korábbi főigazgató-helyettese, akkor elmondható: a beteg jó kezekbe került.

A napokban egy Zala vármegyei fürdőben pihent Gorove László, nyugalmazott főigazgató-helyettes, mentőorvos bajtársunk, amikor arra lett figyelmes, hogy egy idős nő a medence szélén ülve hirtelen a vízbe bukik, majd elmerül – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

A tapasztalt életmentő azonnal odasietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.

A szakszerű segítségnyújtás, amit Gorove bajtárs és a szálloda munkatársai biztosítottak rövid időn belül sikerre vezetett, a nő légzése és keringése visszatért.

