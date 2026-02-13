Egy fürdőben mentett életet a mentők nyugalmazott főigazgató-helyettese

A napokban egy Zala vármegyei fürdőben pihent Gorove László, nyugalmazott főigazgató-helyettes, mentőorvos bajtársunk, amikor arra lett figyelmes, hogy egy idős nő a medence szélén ülve hirtelen a vízbe bukik, majd elmerül – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

A tapasztalt életmentő azonnal odasietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.

A szakszerű segítségnyújtás, amit Gorove bajtárs és a szálloda munkatársai biztosítottak rövid időn belül sikerre vezetett, a nő légzése és keringése visszatért.