Így spórol hatalmasat a BKV

Közleményük szerint a Baross kocsiszín két épületére, a járműmosó csarnok, valamint az öltöző tetejére összesen 112, egyenként 615 Wp névleges teljesítményű napelem panelt helyeztek el, a rendszer névleges teljesítménye 68,8 kWp.

A számítások szerint a rendszer éves szinten 67 076 kWh áramot termel majd, amit a telephelyen a csarnokok világítására és egyéb elektromos berendezések működtetésére használnak fel. Ennek köszönhetően a Baross kocsiszín

éves villamosenergia-költsége 5,2 millió forinttal csökken.

A beruházás várható megtérülési ideje mindössze 2,3 év.

A fejlesztés az Európai Fejlesztési Bank által folyósított hitelből a főváros és a BKV közötti fejlesztési megállapodás keretében valósult meg – írta a BKV.