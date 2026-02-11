ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 11. szerda
Egy 50 kWh teljesítményű napelemes rendszert alakított ki a BKV a Baross kocsiszínben, a zöldenergiával évi több millió forinttal is csökkenhet a telephely villanyszámlája - közölte a társaság.
Nyitókép: BKV

Így spórol hatalmasat a BKV

Infostart / MTI

Egy 50 kWh teljesítményű napelemes rendszert alakított ki a BKV a Baross kocsiszínben, a zöldenergiával évi több millió forinttal is csökkenhet a telephely villanyszámlája – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a Baross kocsiszín két épületére, a járműmosó csarnok, valamint az öltöző tetejére összesen 112, egyenként 615 Wp névleges teljesítményű napelem panelt helyeztek el, a rendszer névleges teljesítménye 68,8 kWp.

A számítások szerint a rendszer éves szinten 67 076 kWh áramot termel majd, amit a telephelyen a csarnokok világítására és egyéb elektromos berendezések működtetésére használnak fel. Ennek köszönhetően a Baross kocsiszín

éves villamosenergia-költsége 5,2 millió forinttal csökken.

A beruházás várható megtérülési ideje mindössze 2,3 év.

A fejlesztés az Európai Fejlesztési Bank által folyósított hitelből a főváros és a BKV közötti fejlesztési megállapodás keretében valósult meg – írta a BKV.

