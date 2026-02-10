ARÉNA - PODCASTOK
A pothole in the road and a car in the background that is moving towards this pothole
Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Kiderült, mikorra rendeződhet a városvezetés szerint a budapesti kátyúhelyzet

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
Idén az év elején alig egy hónap alatt több mint 17 ezer kátyú keletkezett a főváros útjain. Jelenleg nagyjából 3600 úthiba vár javításra, amellyel – kedvező időjárási viszonyok mellett – a jövő hét végére készülhetnek el a szakemberek a Budapest Közút ígérete szerint.

Januárban az elmúlt évek legkeményebb téli időjárása komoly károkat okozott a fővárosi kezelésű utakon. Eddig ebben az évben 17 356 kátyú keletkezett, és ez sajnos folyamatosan növekszik – mondta Szabó Gábor, a Budapest Közút műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

A februárnak még nem értük el a közepét, és már majdnem az éves várható kátyúmennyiség felénél tartunk, ami a főváros által kezelt útfelületek nagyjából 80 százalékát érinti

– tette hozzá.

„Harminc brigáddal dolgozunk három műszakban, tehát 24 órás munkavégzéssel. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 10-11 brigád van kint az utakon. Emellett van még két keretszerződéssel rendelkező alvállalkozónk, akik további három-három, illetve néha négy-négy brigáddal tudnak munkát végezni. Szerződést kötünk további hat céggel, akik szintén cégenként két-három brigáddal fogják végezni a helyreállítási feladatokat, tehát csütörtöktől kezdve az eddig sem kicsi munkaerő-létszám jelentősen növekedni fog” – fejtette ki.

Szabó Gábor szerint az időjárástól függően most már gyorsan javulhat az utak állapota.

„A kijavítatlan kátyúk száma most 3600-3700 között van. Tehát ha nem történik jelentős kedvezőtlen változás az időjárásban, és az előrejelzések szerint erre van remény, akkor

van arra is remény, hogy a jövő hét végére 48 órán belül minden keletkező kátyút meg tudunk szüntetni

egy viszonylag gyors kivitelezési sebességgel” – mondta a Budapest Közút műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

A Budapest Közút munkatársai naponta ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő utakat. Az elvégzett munkáról szóló napi kátyújelentést a városháza közösségi médiafelületein, valamint a budapestkozut.hu oldalon és a budapest.hu-n olvashatják.

