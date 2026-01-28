Három műszakban dolgoznak a javítóbrigádok Budapesten

Azt írták, hogy fokozott burkolatjavítási intézkedések léptek életbe a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében; tartósan hideg időjárás esetén hidegaszfaltos javításokat alkalmaznak, amely gyorsan beépíthető, öntömörödő és azonnal forgalomba helyezhető.

A hidegaszfaltos javítás ugyanakkor egy átmeneti megoldást jelent, és a tartós eljárás a melegaszfaltos technológia, amely azonban csak enyhe, csapadékmentes időjárás esetén alkalmazható.

A Budapest Közútnál január 19-től három műszakban 30 brigád dolgozik, hogy minél gyorsabban el lehessen végezni a kátyúk javítását – közölték.

Hozzátették, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a prioritási sorrend élén azoknak a hibáknak a kijavítása áll, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek.