Ez biztos fájt: elvakította a nap az idős rollerest, telibe nekirohant a sorompónak

Az alacsonyan járó Nap könnyen elvakíthatja a járművezetőket, és akár egy pillanatnyi figyelemkiesés is elegendő lehet a bajhoz. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett felvételen egy idős férfi elektromos rollerrel közlekedik, amikor – vélhetően a vakító napfény miatt – nem veszi észre a leeresztett sorompót, és nekiütközik – írja a nool.hu.

A baleset Bátonyterenyén történt február 25-én. A 73 éves rolleres az ütközés következtében elesett és könnyebb sérüléseket szenvedett. Mint az a rendőrség által közölt felvételen is látható, a leengedett sorompó jól látszott, azonban az alacsonyan járó Nap elvakította a férfit.

A tavaszi időszakra különösen jellemző az alacsony szögben megvilágított út, és ez nemcsak az autósokra, hanem a kerékpárosokra, a rolleresekre és a gyalogosokra is fokozott kockázatot jelent.

A rendőrség hangsúlyozza: ilyen körülmények között elengedhetetlen a fokozott óvatosság. Érdemes napellenzőt használni, megfelelő UV-szűrős napszemüveget viselni és szükség esetén lassítani vagy akár megállni. Egy másodpercnyi döntés is különbséget jelenthet aközött, hogy valaki sérülés nélkül hazaér vagy közlekedési baleset részese lesz.