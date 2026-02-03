Szakjogász a kátyúkárokról: akár a közút kezelőjén is behajtható a keletkezett kár

Hosszú évek óta nem látott hideg, csapadékos időjárás jellemezte az idei év első hónapját, amely a kátyúk megszaporodásával is járt.

„A kátyúkárok egy jelentős része nemcsak egyszerűen abból adódik, hogy a gépkocsi behajt egy ilyenbe, hanem abból is, hogy a kátyú elkerülése érdekében a szembejövővel ütközhet” – mondta az InfoRádióban Kovács Kázmér ügyvéd, szakjogász.

A károsultak részéről elsősorban az a kérdés merül fel, melyik közútkezelővel szemben lesz érvényesíthető a kárigény – magyarázta a jogász, hozzátéve, hogy ez adott esetben lehet a kerületi, vagy akár a fővárosi önkormányzat, netán egy ezeken kívüli állami vállalat is. Azaz

érdemes tudni, melyik hatóság kezelésébe tartozik az út, ahol a kátyúkár keletkezett.

A kárigény benyújtásához mindenképpen érdemes fényképekkel is dokumentálni a balesetet akkor is, ha egyébként nem volt a kötelezőn kívül más biztosítás az autón. Kovács Kázmér szerint aki rendelkezik casco biztosítással, annak érdemes legalább is első lépésben ide fordulni, mert bár igaz, hogy önrésszel, de biztosan meg lesz térítve a kár.

A szakjogász arról is beszélt, hogy ezt a különbözeti összeget érdemes a cascón kívüli felelőssel szemben érvényesíteni, mert

vitás helyzet alakulhat ki abból, hogy most ténylegesen a közútkezelő-e a hibás, vagy pedig a járművezető.

Kovács Kázmér emlékeztetett rá, hogy a cascóra kifizetett kártérítés miatt biztosan nőni fog a biztosítás havidíja, ám ezt szintén ki lehet perelni a közútkezelő cégnél.