ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.33
usd:
321.98
bux:
130277.16
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy vízzel teli kátyú egy aszfaltozott úton.
Nyitókép: Unsplash

Szakjogász a kátyúkárokról: akár a közút kezelőjén is behajtható a keletkezett kár

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Balesetveszélyt jelent és komoly károkat is okozhat a járművezetőknek a téli időjárás miatt kialakult rengeteg kátyú. Arról, hogy mit tehetünk, ha már megtörtént a baj, Kovács Kázmér ügyvéd, szakjogász beszélt az InfoRádióban.

Hosszú évek óta nem látott hideg, csapadékos időjárás jellemezte az idei év első hónapját, amely a kátyúk megszaporodásával is járt.

„A kátyúkárok egy jelentős része nemcsak egyszerűen abból adódik, hogy a gépkocsi behajt egy ilyenbe, hanem abból is, hogy a kátyú elkerülése érdekében a szembejövővel ütközhet” – mondta az InfoRádióban Kovács Kázmér ügyvéd, szakjogász.

A károsultak részéről elsősorban az a kérdés merül fel, melyik közútkezelővel szemben lesz érvényesíthető a kárigény – magyarázta a jogász, hozzátéve, hogy ez adott esetben lehet a kerületi, vagy akár a fővárosi önkormányzat, netán egy ezeken kívüli állami vállalat is. Azaz

érdemes tudni, melyik hatóság kezelésébe tartozik az út, ahol a kátyúkár keletkezett.

A kárigény benyújtásához mindenképpen érdemes fényképekkel is dokumentálni a balesetet akkor is, ha egyébként nem volt a kötelezőn kívül más biztosítás az autón. Kovács Kázmér szerint aki rendelkezik casco biztosítással, annak érdemes legalább is első lépésben ide fordulni, mert bár igaz, hogy önrésszel, de biztosan meg lesz térítve a kár.

A szakjogász arról is beszélt, hogy ezt a különbözeti összeget érdemes a cascón kívüli felelőssel szemben érvényesíteni, mert

vitás helyzet alakulhat ki abból, hogy most ténylegesen a közútkezelő-e a hibás, vagy pedig a járművezető.

Kovács Kázmér emlékeztetett rá, hogy a cascóra kifizetett kártérítés miatt biztosan nőni fog a biztosítás havidíja, ám ezt szintén ki lehet perelni a közútkezelő cégnél.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Szakjogász a kátyúkárokról: akár a közút kezelőjén is behajtható a keletkezett kár

budapest

baleset

kátyú

kártérítés

önkormányzat

közút

biztosítás

útfelújítás

kerület

kovács kázmér

káresemény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.
 

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelhetnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei kilátásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pozitív fordulat a tőzsdén: de vajon meddig tart a lendület?

Pozitív fordulat a tőzsdén: de vajon meddig tart a lendület?

A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 08:26
Másodfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt
2026. február 3. 08:12
Bezáratott két boltot a rendőrség Szolnokon, tiltott szerek miatt – videó
×
×
×
×