2026. március 3. kedd
Electronic motherboard rendering
Nyitókép: Getty Images/Weiquan Lin

AI: ezzel minden konkurenst lepipál a Microsoft

Infostart / MTI

Tizenhét és fél milliárd dollárt (5758,9 milliárd forint) fektet be a Microsoft számítástechnikai óriáscég Indiában a mesterséges intelligencia területén. Ez lesz a valaha Ázsiában megvalósuló legnagyobb beruházás – közölte kedden Satya Nadella, a cég vezérigazgatója az X-en.

„A Microsoft legnagyobb ázsiai befektetésével hozzá akar járulni annak a szuverén infrastruktúrának, kompetenciáknak és kapacitásnak a létrehozásához, amely szükséges ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia elsődleges legyen Indiában” – tette hozzá, de erről részleteket nem közölt. A Microsoft külön közleményben jelentette be, hogy a beruházást négy év alatt valósítják meg.

A Microsoft főnöke előtte Újdelhiben találkozott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, aki kifejezte örömét afelett, amiért az informatikai óriáscég Indiát választotta legnagyobb ázsiai beruházása helyszínéül. A kormányfő találkozott az Intel főnökével, Lip-Bup Tannal is, aki kijelentette: amerikai chipgyártó cége „eltökélt az indiai félvezetőágazat támogatásában”.

Modi fogadta Ravi Kumart, a Cognizant amerikai tanácsadó és informatikai konszern főnökét is, aki a mesterséges intelligencia elterjesztésének felgyorsítását ösztönző párbeszédről beszélt.

A technológiai világcégek „körüludvarolják” Indiát, a világ legnépesebb országát és ötödik legnagyobb gazdaságát – állapította meg az AFP hírügynökség.

  • Az Anthropic amerikai start-up cég októberben bejelentette, hogy irodát nyit Indiában. Főnöke, Dario Amodei szintén találkozott Narendra Modival.
  • A Google szintén októberben jelentette be, hogy a következő öt évben 15 milliárd dolláros befektetést valósít meg, továbbá hatalmas adatközpontot és mesterségesintelligencia-központot épít az országban.
  • Az OpenAI is közölte, hogy rövidesen irodát nyit Indiában. Főnöke, Sam Altman hangsúlyozta, hogy az utóbbi egy évben megnégyszereződött a Chat-GPT használata az országban.
  • Az IA Perplexity júliusban jelentette be, hogy fontos partnerséget alakított ki az Airtel indiai távközlési céggel, ingyen előfizetést biztosítva a Perplexy Pro szolgáltatásra az Airtel 360 millió előfizetője számára.

India technológiai világközponttá válását azonban akadályozza a digitális szabályozás folyamatos szigorodása.

A médiában minap napvilágot látott értesülések szerint az indiai hatóságok kötelezni akarják a gyártókat az okostelefonok kötelező műholdas követésére, amit a felhasználók nem tudnak kikapcsolni. A javaslat aggasztja a jogvédő szervezeteket.

