Karácsony Gergely ismét megszólalt a budapesti kátyúkról

Karácsony Gergely egy videóban magyarázta el a fővárosi kátyúhelyzetet.

Pénteken még arról tájékoztatta a városháza az embereket, hogy negyvenszeresére növekedett a kátyúk száma. A Budapest Közút korábban megduplázta a kátyúzási kapacitását, ezt most tovább emelték. Ennek megfelelően hétvégén is, éjszakai és nappali műszakban egyaránt, a rendelkezésre álló teljes kapacitással folyik az utak javítása a városban.

Naponta nagyságrendileg 1000 kátyú kijavítását végzik el a kollégák, amennyiben arra az időjárás is lehetőséget ad.

Korábban Vitézy Dávid is szóvá tette, hogy tarthatatlan a kátyúhelyzet Budapesten.