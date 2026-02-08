ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jókora kátyú tátong egy város utcáján.
Nyitókép: GettyImages/Marc Bruxelle

Karácsony Gergely ismét megszólalt a budapesti kátyúkról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A téli időjárás nagy kárt tett az utakban, a korábbi évekhez képest négyszer annyi kátyú kijavításán megnégyszerezett kapacitással dolgozik a Budapest Közút, hétvégen is, éjjel is, nappal is. Az enyhülés végre lehetővé teszi, hogy a tartósabb megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával dolgozzanak. Naponta mintegy 1000 kátyú kijavítását végezzük, a hónap végére látható eredményeket várok, az elvégzett munkákról szóló jelentést naponta nyilvánosságra hozzuk - írta a főpolgármester posztjában.

Karácsony Gergely egy videóban magyarázta el a fővárosi kátyúhelyzetet.

Pénteken még arról tájékoztatta a városháza az embereket, hogy negyvenszeresére növekedett a kátyúk száma. A Budapest Közút korábban megduplázta a kátyúzási kapacitását, ezt most tovább emelték. Ennek megfelelően hétvégén is, éjszakai és nappali műszakban egyaránt, a rendelkezésre álló teljes kapacitással folyik az utak javítása a városban.

Naponta nagyságrendileg 1000 kátyú kijavítását végzik el a kollégák, amennyiben arra az időjárás is lehetőséget ad.

Korábban Vitézy Dávid is szóvá tette, hogy tarthatatlan a kátyúhelyzet Budapesten.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely ismét megszólalt a budapesti kátyúkról

budapest

kátyú

aszfalt

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rankek, reputációk és jutalmak – érdekes dolgokat tanítanak a mai játékok a jövő gazdaságáról

Rankek, reputációk és jutalmak – érdekes dolgokat tanítanak a mai játékok a jövő gazdaságáról
A kártyajátékok megágyaztak a valószínűségszámításnak és a biztosítási iparágnak. A sakk hozta a racionalitást és a gazdaságtervezést. A Go pedig a hosszú távú stratégiai gondolkozást. A játékok tehát komoly hosszú távú következményekkel jártak a társadalom és a gazdaság számára is. Ma egy új játékkultúra válik dominánssá. Online, rangsorolt, platformos és közösségi. Érdemes tehát feltenni a kérdést, hogy milyen gazdaságot épít ez a játékvilág?
Vesztünkbe rohanunk, egy bolygókapitány menthetné meg a Földet

Vesztünkbe rohanunk, egy bolygókapitány menthetné meg a Földet

Felgyorsult a globális felmelegedés üteme. A Föld átlaghőmérséklete már 1,4 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti. Egy nemrégen kiadott jelentés szerint ezért nemcsak az üvegházhatású gázok felelősek, hanem egy eddig alulértékelt tényező is, a légköri aeroszol-részecskék mennyiségének gyors csökkenése. Ezekről a folyamatokról Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó Pétert, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatóját.
 

Új terv született a Végítélet-gleccser megmentésére

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a "narancs hullám"

Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a "narancs hullám"

A jelenlegi kormányfő vezette, jobboldali, monarchista Thai Büszkeség Pártja (Bumdzsaithai párt) vezet a vasárnap tartott, előrehozott választásokon a voksok 90 százalékos összesítése mellett - derül ki a thaiföldi választási bizottság adataiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's governing party on course for landslide election win

Japan's governing party on course for landslide election win

A coalition led by current Prime Minister Sanae Takaichi is expected to clinch a decisive win, an exit poll suggests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 18:51
A válaszási csalás baloldali mítoszáról ír az Alapjogokért Központ
2026. február 8. 18:02
Veszélyben a hazai méhek – program indul a rózsaszín akác felszaporítására
×
×
×
×