2026. február 17. kedd
A pothole in the road and a car in the background that is moving towards this pothole
Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Óriási tűzoltásban a Magyar Közút – kétszer rosszabb a helyzet, mint tavaly

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós. Országszerte folyamatos a kátyúk javítása, ahogy melegszik az idő, egyre hatékonyabb az úthibák megszüntetése – mondta Mikesz Csaba, a Magyar Közút Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese.

A Magyar Közút 31 ezer kilométernyi országos közúthálózatot kezel, amit a kemény januári tél, illetve az elmúlt időszakok fagyási, olvadási ciklusa rendkívül megviselt: jelenleg több mint kétszer annyi a kátyú, mint a tavalyi év hasonló időszakában – mondta Mikesz Csaba, a Magyar Közút Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban

Mint jelezte, az elmúlt hat hétben már több mint 3600 tonna aszfaltot dolgoztak be az országos közúthálózatba a kátyúmentesítésre, ugyanakkor fontos – tette hozzá –, hogy

a kátyúmentesítés csak tűzoltás, az igazi megoldást a burkolatfelújítások jelentik.

A szakember tájékoztatása szerint 2026-ban tervezetten több mint 840 kilométeren fognak útfelújítást végezni, segítve azt, hogy minél gyorsabban kátyúmentessé váljon az országos közúthálózat.

„Jelenleg 80 mérnökségen heti 7 napban 12 órás műszakokban kátyúzunk. A meleg aszfaltkeverők is folyamatosan nyitnak, tehát már nem csak ideiglenes javításokat, hanem egyre tartósabb javításokat is tudunk végezni” – fogalmazott.

Utóbbi a technológia, amely úgy tudja javítani az úthibákat, hogy azok nem romlanak el újra. A hideg aszfaltos kátyúzás mínusz fokok idején, illetve csapadékos időben csak rövid időre nyújt megoldást. Ezt azért alkalmazzák, hogy minél hamarabb ki legyenek javítva a kátyúk, hogy minél kevesebb kár keletkezzen, „de tudják, hogy oda vissza kell majd menni”, mert hosszabb ideig ezek a kátyúzóanyagok nem maradnak a burkolatban. A meleg aszfalt az a megoldás, amely hosszabb távon garantálja a kátyúmentességet – magyarázta.

Február közepén a munkák kétharmada hidegjavítás, amit ideiglenes javításnak hívnak, és egyharmad az a technológia, amivel végleges vagy hosszabb ideig történő javítást tudnak végezni. De ahogy az idő megy előre, egyre több helyen nyitnak a meleg aszfaltkeverők, és

már március elejére meg fogja közelíteni a 100 százalékot a tartós kátyúzás

– tette hozzá. 98 útellenőr folyamatosan járja az országos közúthálózatot, és rögzíti a kátyús helyeket. Itt most nem kátyúdarabszámról, hanem kátyúsodó helyről beszélünk, és ezek száma már meghaladja a 4600 helyszínt.

A kátyúzás egy folyamatos üzem. A magyar közutak átlagéletkora 25-30 év, tehát nyáron is előfordulnak olyan helyzetek, hogy egy nagyobb esőnél vagy akár vízátfolyásnál kátyúsodás keletkezik. De minden év májusára a Közút eléri azt az állapotot, amikor már jelentősen kevesebb a burkolathiba, amikor a közlekedők már nem érzik – mondta Mikesz Csaba. „Nyilván akkor is találkozhatnak deformáltabb útszakaszokkal, kátyúkkal, de nem ez az eset áll fönn, amit most, illetve februárban, márciusban tapasztalunk.”

Baj esetére

Nagyon fontos, hogy ha egy autós belehajt egy kátyúba, és tovább tud haladni, akkor ne a kátyú mellett álljon meg, hanem olyan helyen, ahol biztonságosan félre tud húzódni. Próbálja meg beazonosítani a helyet, hogy hol van ez a kátyú, és a Magyar Közút honlapján, az online ügyintézésnél be tudja jelenteni a kátyúkárt.

A Magyar Közút rendőri jelenlét, helyszínelés nélkül is mindenképpen kivizsgálja a kátyúkárokat.

„Ha nincs rendőri jelenlét, akkor kicsit lassabb, mert nekünk is pontosan azonosítanunk kell minden körülményt, de ha rendőr is van, az nekünk is meggyorsítja az ügyintézést” – mondta Mikesz Csaba, a Magyar Közút Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

