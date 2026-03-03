A Delta Program első évében több mint 11 ezer esetben indult büntetőeljárás kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt – mondta Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn. A lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a három tonnát. A kábítószer-bűnözéshez kapcsolható vagyon, készpénz, számlapénz, ingóság, ingatlan értéke, amit lefoglaltak a hatóságok,

meghaladja a 2,2 milliárd forintot.

Horváth László elmondta: a Delta Programban és az azt megelőzően indult nyomozásokban több mint 50 tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról, ennek értéke meghaladja a 700 milliárd forintot. Ezen akciók eredményeképpen több tízmilliónyi adag kábítószer nem ért célba.

Horváth László hangsúlyozta: hosszú és elszánt küzdelemre kell készülniük, de a kormánybiztos szerint ez függ az áprilisi választások eredményétől is.

„A Tisza Párt a nemrég közreadott programjában 21 sort szentel ennek a kérdésnek, és nem szerepel benne a zéró tolerancia, sem az össztársadalmi érdek és felelősség hangsúlyozása. Nem szerepel benne a kereskedelem és kábítószerfogyasztás felszámolására való törekvés, ahogy a Delta Program sem” – közölte.

Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, az országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese a sajtótájékoztatón a hatóságok kemény bűnüldözési tevékenységét, határozott fellépését és a zéró tolerancia elvét emelte ki.

„A magyar rendőrség nem a kis fogyasztóra koncentrál, sokkal inkább a terjesztőkre és a terjesztői hálózatokra. Különösen a kistelepülések közbiztonsága, szubjektív biztonságérzet javult. Átláthatóbbak és tisztábbak lettek azok a szakmai folyamatok, amelyeket a drogprevenciós tevékenységben és a felderítések során végeztünk, és összességében a magyar rendőrség megmutatta, hogy képes egy ilyen bűncselekménytípussal szemben hatékonyan és szervezetten fellépni. Ezt a számok is mutatják” – foglalta össze.

Tavaly majdnem kétszer annyi eljárás indult drogterjesztőkkel szemben, mint egy évvel korábban.

A legfiatalabb terjesztő 14 éves volt, a legidősebb 78 éves.

A legnagyobb egyedi fogás egy 321 kilogrammos kristályszállítmány volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozásában.

A legnagyobb lefoglalt készpénz egy összegben 41 millió forint, ez Fejér vármegyében akadt horogra.

A legértékesebb gépjármű több mint 30 millió forint értékű volt, de az elkobzott tárgyak sora szinte végtelen. Szerepel köztük egy 25 milliós értékű hajó és egy 16 milliós Audi RS5-ös autó is, utóbbit egyébként azóta rendvédelmi célra is igénybe vették Töreki Sándor szavai szerint.

Kiderült még, hogy az elkövetők 97 százaléka magyar állampolgár. Egy év alatt összesen 930 embert tartóztattak le, ennek 90 százaléka terjesztő.

Mintegy 30 üzletet zártak be, de ebben nem csupán szórakozóhelyek vannak, találhatók benne élelmiszerboltok, kisállatkereskedés és edzőterem is.

„Mindegyik nyilvános hely, szórakozóhely vonatkozásában nagyon komoly szakmai felderítői tevékenységet végeztünk, és egyértelműen igazolhatóak azok a tények, hogy ezeken a helyszíneken kábítószerkereskedelem folyt” – közölte Töreki Sándor.

Kiderült az is, hogy Magyarországra a marihuána Olaszország, Spanyolország, Szlovénia irányából érkezik, míg a kokain dél-amerikai országokból a kikötőkön keresztül, de a dark weben és a csomagküldő szolgálatokon keresztül is jelentős mennyiségű kábítószer áramlik be Magyarországra.