Gulyás Gergely: a kátyúknak hét kategóriája van, az elsőbe tartozókat egy napon belül javítani kell

A januári extra hideg miatt a szokásosnál sokkal több a kátyú az utakon. Ennek kapcsán a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kátyúhelyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket.

Ma a magyar állam országosan 31 ezer kilométernyi út közútkezelője. Ezen kívül van még 182 ezer kilométernyi út – vagyis hatszor annyi –, ami az önkormányzatok kezelésében áll. A kormány és a Magyar Közút végzi a dolgát, és felszólítjuk az önkormányzatokat is, hogy tegyenek meg mindent a kezelésükben álló utak rendben tartására – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál; a friss adatokat a kormányülésen Lázár János, a minisztérium vezetője ismertette. Január 1-jétől február 10-ig 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk – mondta az ott elhangzottak alapján a Kormányinfón Gulyás Gergely, hozzátéve: a balesetveszélyes kátyúkat haladéktalanul javítják.

A burkolathibákat 7 csoportba sorolják veszélyességüket és elhelyezkedésüket tekintve. A legveszélyesebbeket, illetve a forgalmat legjobban akadályozókat, vagyis az első kategóriába tartozókat egy napon belül javítani kell,

a második kategóriába tartozókat két napon belül és így tovább, kategóriánként megvan az ütemezés, az utolsóra vonatkozóan maximum 30 nap – tette hozzá.

Egy 8,2 milliárd forintos keret van a kátyúzásra a Magyar Közútnál, és ez a feladat most soron kívüli, gyakorlatilag minden mást megelőz. Januárban 750 tonna hidegaszfalt ment a kézikátyúzásra, és országosan hétköznapokon 960 ember, a hétvégéken pedig 480 ember foglalkozik vele – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.