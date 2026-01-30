Budapest Közút: tízezernél is több kátyút kell kijavítani a fővárosban, a helyreállítás nyárig is eltarthat

A korábbi években megszokottnál hidegebb, csapadékosabb téli idő miatt egyre több és nagyobb kátyú jelent meg a főváros útjain.

„A közúthálózat közel negyede nem megfelelő, rossz állapotú, beavatkozást igényel. A leromlott úthálózat állapotából adódóan az elmúlt évek azonos időszakához képest a több éve nem tapasztalt csapadékos, fagyos időjárási és a fagyási, olvadási ciklusok sűrű váltakozása erőteljes állapotromlást, kátyúsodást okozott és okoz” – mondta az InfoRádióban Molek Tamás, a Budapest Közút Út, híd, műtárgy igazgatója.

Az igazgató hozzátette, a kátyúk megszüntetése gyakorlatilag folyamatos, egész évben történik.

A szakszolgálat a hibák észlelése után azonnal intézkedik a javításról, ám jelenleg a forgalomra veszélyes úthibák helyrehozása, a balesetveszély-elhárítása élvez prioritást

– jelentette ki. Molek Tamás a különböző időjárási körülmények közt alkalmazható útjavítási eljárásokról is részletesen beszélt. Mint mondta, a javításoknál alkalmazott technológia a hiba jellegétől, méretétől, az évszaktól és a hőmérséklettől függ. Alkalmaznak hideg aszfaltozást, patchmatik- és infratechnológiát, öntött és hengerelt aszfaltot, ám a jelenlegi időjárási körülmények között jellemzően a hideg aszfaltozás alkalmazható.

Az igazgató leszögezte: a burkolathibák ideiglenes javítása a lehető leghamarabb megtörténik, a végleges munkálatok viszont – szabad kapacitás függvényében – várhatóan tavasz végéig, esetleg nyár elejéig tartanak majd.

A Budapest Közút becslései szerint 2026. első negyedévében, az olvadást követően, körülbelül 10-12 ezer burkolathibára lehet számítani. Ezek kijavítását minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítva, megemelt saját kapacitással, valamint alvállalkozó bevonásával végzik.