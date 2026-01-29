ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.98
usd:
318.45
bux:
128765.55
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ferkó Attila háziorvos influenza elleni védőoltás vakcináját készíti elő beadáshoz Salgótarjánban 2017. október 24-én. Összesen 1,3 millió adag ingyenes védőoltás van a háziorvosoknál. A térítésmentes védőoltásra a 60 évesnél idősebbek, az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők jogosultak. Az idén is jár azoknak is a vakcina, akik a munkájuk során vagy szervezett segítségnyújtás keretein belül migránsokkal kerülnek kapcsolatba.
Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter

Nyakunkon az influenzajárvány, egyre több a megbetegedés

Infostart / MTI

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján a múlt héten 60 500-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 45 700 volt.

Légúti fertőzés tüneteivel január 19. és 25. között 258 700 ember kereste fel orvosát.

A 4. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 46,7 százaléka gyermek, 28,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, a betegek 18,8 százaléka a 35-59 évesek, 6,2 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Azt írták: a 4. héten Tolna vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A legtöbb beteg Komárom-Esztergom, Fejér és Hajdú-Bihar vármegyében volt,

míg Somogy, Zala és Csongrád-Csanád vármegyében a legkevesebb.

A 4. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról húsz jelentés érkezett; egy bölcsőde, hat óvoda, tíz általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba 284 embert kellett felvenni a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 23-nál volt szükség intenzív/szubintenzív ellátásra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nyakunkon az influenzajárvány, egyre több a megbetegedés

járvány

influenza

nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár

„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár
Ukrajna, Venezuela és legutóbb Grönland. Csupa olyan külpolitikai téma, amely kiélezte az Egyesült Államok és Európa viszonyát, és elbizonytalanította a NATO-n belüli együttműködést. A tűzoltásban oroszlánrészt vállalt a német kancellár, aki a Bundestagban elhangzott kormánynyilatkozatában igyekezett levonni a tanulságokat.
 

Súlyos csapást mér Oroszországra az EU

Nemsokára bemutatják azt a fegyvert, amitől a Kreml a hetvenes évek óta retteg

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU láthatatlan gyilkosai egy gazdagabb európai ország teljes GDP-jét elpusztítják

Az EU láthatatlan gyilkosai egy gazdagabb európai ország teljes GDP-jét elpusztítják

Az Európai Bizottság számításai szerint a soha le nem bomló vegyszerek okozta szennyezés egészségügyi és környezeti költségei 2050-ig legalább 440 milliárd euróra rúghatnak, de szigorúbb kármentesítési célok mellett akár a 2 ezermilliárd eurót is elérhetik. A tanulmány szerint a beavatkozás módja legalább annyira meghatározó a végső számla szempontjából, mint az, hogy egyáltalán születik-e érdemi szabályozás – írja a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az utolsó kör jön a Fradinak az El-ben: nagyon készülnek Keane-ék

Az utolsó kör jön a Fradinak az El-ben: nagyon készülnek Keane-ék

A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

Shadow home secretary Chris Philp accuses the government of trading "national security for economic crumbs off the Chinese table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 15:02
Megtalálták Gutenberg Bibliáját Budapesten
2026. január 29. 14:38
Filmszerű történet: 15 méter magasan mentett életet a rendőrnő Tatabányán
×
×
×
×