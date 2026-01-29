Nyakunkon az influenzajárvány, egyre több a megbetegedés

Légúti fertőzés tüneteivel január 19. és 25. között 258 700 ember kereste fel orvosát.

A 4. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 46,7 százaléka gyermek, 28,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, a betegek 18,8 százaléka a 35-59 évesek, 6,2 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Azt írták: a 4. héten Tolna vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A legtöbb beteg Komárom-Esztergom, Fejér és Hajdú-Bihar vármegyében volt,

míg Somogy, Zala és Csongrád-Csanád vármegyében a legkevesebb.

A 4. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról húsz jelentés érkezett; egy bölcsőde, hat óvoda, tíz általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba 284 embert kellett felvenni a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 23-nál volt szükség intenzív/szubintenzív ellátásra.