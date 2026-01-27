Újra gyorsan terjed egy régi vírus, marad a kamat, történelmi egyezményt kötött az EU – a nap hírei

Továbbra is körültekintő monetáris politikát tart szükségesnek a jegybank elnöke, aki jó esélyt lát arra, hogy az év elején a 3 százalékos cél alá csökken az infláció üteme. Varga Mihály azután beszélt erről, hogy a monetáris tanács továbbra sem változtatott az alapkamat 6 és fél százalékos szintjén.

Az MVM arra kéri a lakossági fogyasztókat, hogy egyelőre ne fizessék be a januári mennyiségekre szóló számláját. A társaság a technikai részletek kidolgozásáig múlt héten felfüggesztette a számlák kiküldését, de vannak olyanok, akik korábban megkapták a csekket. A kormány a szerdai ülésén tárgyalja a januári rezsistop részleteit.

Újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az OTP Bank. Az OTP 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható kötvényt bocsátott ki. A tranzakció jelentős túljegyzéssel zárult.

Egy év alatt megduplázódott a hepatitis A vírus okozta fertőzések száma Magyarországon. Miskolc térségében és Budapesten is több gócpontot azonosítottak. Az RTL Híradónak nyilatkozó gyerekorvos és gyógyszerész is megerősítette, hogy átmenetileg nem kapható a gyerekeknek szánt vakcina.

Magyarországra hozza a gyártást Kínából az ipari informatikai megoldások terén piacvezető Kontron Electronics. A 2 milliárd forintos beruházáshoz az állam 400 millió forint támogatást nyújt, a fejlesztés 30 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pécsen.

Még nem hozott döntést az MSZP a választási indulásról. Az ellenzéki párt azokra a sajtóhírekre reagált, amelyek szerint, a szocialista párt nem indul az áprilisi országgyűlési választáson. Eközben a Kétfarkú Kutya Párt közölte, hogy indul az áprilisi választáson, de csak listás támogatást kér a választóktól.

Világszerte és Magyarországon is lerótták tiszteletüket a vészkorszak áldozatai előtt a holokauszt nemzetközi emléknapján. Eközben az UNESCO közölte, felmérésük szerint széles körben tapasztalhatók antiszemita jelenségek az Európai Unió iskoláiban.

Az ukrán nagykövettel is közölte a magyar külügyminiszter, hogy elfogadhatatlannak tartja a kijevi beavatkozási kísérleteket az országgyűlési választásokba. Szijjártó Péter azután kérette be a diplomatát, hogy ukrán politikai vezetők a napokban a kormány szerint fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal szemben.

A Financial Times szerint az Egyesült Államok akkor adna biztonsági garanciákat Ukrajnának, ha Kijev békeszerződést ír alá, amely akár a Donbasz átadását is tartalmazhatná. A lap 8 név nélkül nyilatkozó forrásra hivatkozva azt írja: Washington a kivonulásért cserébe jelentősen több fegyvert adna Ukrajnának.

Magyarország után Szlovákia is bejelentette, hogy keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az orosz gáz importját 2027-től megtiltó uniós rendelet ellen. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: a rendelet szembe megy az Európai Unió alapelveivel. Hozzátette: hasonló beadvánnyal készül Magyarország is, mivel azonban nem lehetséges közös beadványt alkalmazni, a két ország különállóan teszi ezt meg.

A drogliberalizációt is Magyarországra akarja kényszeríteni Brüsszel - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon. Bóka János úgy fogalmazott, komoly üzenet érkezett: a brüsszeli bizottság által indított perben az unió bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott.

Több mint 20 évnyi tárgyalás után megállapodott a szabadkereskedelmi egyezményről az Európai Unió és India. Az Európai Bizottság szerint ez India eddigi legambiciózusabb kereskedelmi nyitása, amely jelentős előnyt ad az európai ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatoknak.

Minden idők 2. legnagyobb költségvetési hiányával, 146 milliárd lejjel zárta Románia 2025-öt. A GDP-arányos deficit viszont az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent.

Az új cseh kormány semmisnek nyilvánította elődje, Petr Fiala kabinetjének számos nagyköveti kinevezését - jelentette be a külügyminiszter. Új diplomatákat keresnek Kairóba, Lisszabonba, Rómába, Párizsba, New Yorkba, illetve Washingtonba.

Hatezer fölé nőtt az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma -jelentette az Egyesült Államokban működő iráni aktivista szervezet. Az emberi jogi ügynökség további 17 ezer halálozásról szóló hírt vizsgál.

Az amerikai elnök 15-ről 25 százalékra emeli a Dél-Koreára kivetett vámokat. Donald Trump azzal indokolta a döntést, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást.

Spanyolországban mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a kormány rendelete alapján. A rendkívüli engedély időtartama alatt az érintetteknek hosszútávon rendezhetik jogi helyzetüket.

Kihirdették a Brit Filmakadémia idei jelöltjeit. Az élen Paul Thomas Anderson politikai szatírája, az Egyik csata a másik után végzett, 14 jelöléssel. Az Oscar jelöléseknél rekordszámú, 16 jelölést begyűjtő Bűnösök című film a BAFTÁN a 2. lett 13 jelöléssel.