Közeleghet az MSZP végórája

Aligha láthatjuk majd az MSZP logóját a tavaszi választásokon a szavazólapokon.

A Magyar Nemzet információi szerint nincs megfelelő számú önkéntes a párt környezetében, a kommunista rendszerpárt 36 éves utódpártjának támogatottsága pedig történelmi mélyponton van.

Úgy tudni, Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nem állnak fenn az aláírásgyűjtés és a kampány erőforrás-feltételei, így országos listát állítani sem lehetséges.

A Tisza Párt támogatására történő felszólítás a párt részéről nem történik.

A Hvg.hu úgy tudja, a párt egyes politikusai egyéniben függetlenként vagy más párt támogatottjaként elindulhatnak, így Hiller István (Budapest 16. – indul a fideszes Földesi Gyula és a tiszás Tarr Zoltán) és Kunhalmi Ágnes sem adja fel.

A portál tudni véli, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben elindul, mandátumszerzés esetén pedig függetlenként dolgozna a parlamentben.

Tény: a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket, a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.

Az MSZP parlamenti képviselőinek száma 2010 óta folyamatosan csökkent, pedig korábban három cikluson át is kormányon volt a párt a rendszerváltozást követően. 2022-ben tíz képviselővel vágtak neki a ciklusnak.

Korábban számos ellenzéki pártról kiderült, nem lesz ott a rajtvonalon 2026 tavaszán, köztük az LMP, a Momentum, a Megoldás Mozgalom és a 2RK is, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont azt közölte, a 2026-os téli olimpián nem indul.