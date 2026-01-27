ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

„Emlékezni kötelességünk” – Ma van a holokauszt nemzetközi emléknapja

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az ENSZ 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Mintegy hatszázezer magyar zsidó áldozata volt a holokausztnak. A náci ideológia borzalmaira kötelességünk emlékezni – erről beszélt az InfoRádióban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezetője, az óbudai zsinagóga rabbija, Köves Slomó.

A Vörös Hadsereg 1945. január 27-én szabadította fel az auschwitzi haláltábort, az emberiség talán legnagyobb halálgyárát és temetőjét – mondta az InfoRádióban Köves Slomó.

„Ez volt a legnagyobb és legtöbb életet követelő haláltábor, amellyel a náci Németország az Endlösung, az úgynevezett végső megoldás tervét akarta keresztülvinni, amelynek az volt a lényege, hogy a náci ideológiával nem megférő személyek, köztük az akkor 20 milliós közösséget kitevő zsidóság teljes kiirtásra, elpusztításra kerüljenek. Sajnálatos módon ebből a tervből körülbelül 6 millió ártatlan zsidó életét oltották ki. Ezen belül 1,5 millió embert Auschwitzban gyilkoltak le” – mondta.

A holokauszt mintegy hatszázezer magyar zsidó áldozatából több mint négyszázezren Auschwitzban haltak meg.

„A náci ideológia borzalmaira emlékezni kötelességünk. Ez egy olyan veszély, amely mindig, újra és újra felütheti a fejét, ezért fontos emlékeznünk arra, hogy micsoda borzalmakhoz, micsoda felfoghatatlan embertelenséghez vezetett. Másrészt viszont a holokauszt emléknapján nem csupán az áldozatokra emlékezünk, akik adott esetben nem is zsidó emberként zsidókat mentettek.”

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezetője, az óbudai zsinagóga rabbija szerint nagyon aggasztó az a fajta posztmodern antiszemitizmus, ami felszínre jött 2023. október 7-e, a Hamász terrortámadása óta.

„Mert egy olyan antiszemitizmusról beszélünk, ami az Izrael-ellenesség köntösébe bújtatva fundamentalista, iszlamista ideológiának enged teret, amelyben újra realitássá vált nemcsak az antiszemita beszéd, politika, de az európai társadalmak végein, vadhajtásain zsidók brutális fizikai támadásában is látható” – figyelmeztetett Köves Slomó.

