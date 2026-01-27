„Emlékezni kötelességünk” – Ma van a holokauszt nemzetközi emléknapja

A Vörös Hadsereg 1945. január 27-én szabadította fel az auschwitzi haláltábort, az emberiség talán legnagyobb halálgyárát és temetőjét – mondta az InfoRádióban Köves Slomó.

„Ez volt a legnagyobb és legtöbb életet követelő haláltábor, amellyel a náci Németország az Endlösung, az úgynevezett végső megoldás tervét akarta keresztülvinni, amelynek az volt a lényege, hogy a náci ideológiával nem megférő személyek, köztük az akkor 20 milliós közösséget kitevő zsidóság teljes kiirtásra, elpusztításra kerüljenek. Sajnálatos módon ebből a tervből körülbelül 6 millió ártatlan zsidó életét oltották ki. Ezen belül 1,5 millió embert Auschwitzban gyilkoltak le” – mondta.

A holokauszt mintegy hatszázezer magyar zsidó áldozatából több mint négyszázezren Auschwitzban haltak meg.

„A náci ideológia borzalmaira emlékezni kötelességünk. Ez egy olyan veszély, amely mindig, újra és újra felütheti a fejét, ezért fontos emlékeznünk arra, hogy micsoda borzalmakhoz, micsoda felfoghatatlan embertelenséghez vezetett. Másrészt viszont a holokauszt emléknapján nem csupán az áldozatokra emlékezünk, akik adott esetben nem is zsidó emberként zsidókat mentettek.”

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezetője, az óbudai zsinagóga rabbija szerint nagyon aggasztó az a fajta posztmodern antiszemitizmus, ami felszínre jött 2023. október 7-e, a Hamász terrortámadása óta.

„Mert egy olyan antiszemitizmusról beszélünk, ami az Izrael-ellenesség köntösébe bújtatva fundamentalista, iszlamista ideológiának enged teret, amelyben újra realitássá vált nemcsak az antiszemita beszéd, politika, de az európai társadalmak végein, vadhajtásain zsidók brutális fizikai támadásában is látható” – figyelmeztetett Köves Slomó.