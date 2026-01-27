Robert Fico: Szlovákia pert indít Brüsszel ellen

A szlovák miniszterelnök szerint a beadványban Pozsony a szubszidiaritás (ügyközeli döntéshozatal) és a proporcionalitás (arányosság) elvének a rendelet általi megsértésére fog rámutatni.

"Azt akarjuk, hogy kimondják: ez a rendelet szembemegy azokkal az alapelvekkel, amelyekre az Európai Unió épül" - jelentette ki Fico, akinek a szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A miniszterelnök hozzátette: hasonló beadvánnyal készül Magyarország is, mivel azonban nem lehetséges közös beadványt alkalmazni, a két ország különállóan teszi ezt meg, azonban egyeztetni fogják érveiket, és már most intenzív információcsere zajlik az ügyben.

Fico hangsúlyozta: az orosz gáz behozatalának tilalmát célzó uniós rendelet ideológiai döntés, és egyet jelent az EU energetikai öngyilkosságával. Az orosz gáz importtilalmának 2027 novemberétől kellene hatályba lépnie, de reményei szerint addigra befejeződhet az ukrajnai háború, és a döntés átértékelésre kerülhet. Rámutatott: az orosz gáz behozatali tilalma által Szlovákia a gáztranzitlánc végére kerülhet, és egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben hiány állna elő a piacokon, akkor a nagyobb államok figyelembe vennék azoknak a kisebb államoknak a szükségleteit, amelyek a "csővezeték végén vannak".