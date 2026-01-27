Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával

Az Európai Unió és India 2007-ben, tehát majdnem 20 éve kezdett el egy szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalni. Aztán a 2010-es évek eleje és a 2020-as évek eleje között befagytak a tárgyalások, csak 2022-ben újították fel újra őket – mondta Trembeczki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

Akkoriban kifejezetten Kína-ellenes éle volt az ügy politikai dimenziójának.

Ugye a 2020-as évek elején semmi másról nem szólt a világpolitika, mint hogy Kínával szemben diverzifikálni kell az ellátási láncokat, tehát a termelést ha nem is kell teljesen elhozni Kínából, de más pillérekre is kell helyezni, és India szeretett volna egy szeletet az európai országok, európai vállalatok diverzifikálási stratégiájából – hangsúlyozta a szakértő.

Ez a politikai dimenzió a tavalyi évben jelentősen megváltozott, ma már inkább az amerikai Trump-adminisztráció ellen irányul,

amely Indiát most éppen 50 százalékos vámmal bünteti, illetve az EU-n is keresztülvert egy 15 százalékos vámszintet – tette hozzá.

India és az Európai Unió is mutatni akarja, hogy vannak más kereskedelmi partnereik is, és hogy ők ketten megbízható pillérei a globálisan szabad, és szabályokon alapuló világkereskedelemnek. Ez a politikai dimenziója a megállapodásnak. Gazdasági szempontból nézve: a 2020-as években az India és az EU közti kétoldalú kereskedelem, ami addig nem volt túl jelentős, nagyon-nagyon gyors növekedésnek indult. Csak az elmúlt tíz évben körülbelül meg két és félszereződött a két fél közötti kereskedelem, ahogy India a világ leggyorsabban növekvő jelentős gazdaságává vált. Tehát mindenképpen nagyon erős a gazdasági alap és megfontolás is emögött a szerződés mögött.

A részletekről annyit lehet tudni, hogy úgy tűnik,

az Európai Unió a különböző indiai exporttermékek kilencven-valahány százalékának fogja csökkenteni a vámszintjét, India pedig az európai import kicsivel kevesebb, de szintén több mint 90 százalékát az eddiginél alacsonyabb vámszinttel fogja beengedni.

India hagyományosan nagyon magas vámokkal védi a saját piacát. Az európai vámok India felé hagyományosan kicsit alacsonyabbak voltak, és most mind a két fél belement jelentős csökkentésbe, legalábbis a legfontosabb iparágakban, és az iparágak és terméktípusok túlnyomó része esetén.

India oldaláról a fő nyertesek az erősebben munkaintenzív ágazatok, a gépipar, a textíliák, kézműves termékek, amik az eddigi viszonylag alacsony európai vámszintekhez képest magasabb vámokat kellett, hogy fizessenek az európai piacra bejutva. Ez most csökkenni fog, ami nagyon nagy előrelépés Indiának, mint nagy népességű, nagy munkaerejű, de munkahelyeket nagyon-nagyon sürgősen teremteni kényszerülő országnak. Az európai oldalról pedig általában az európai ipari export, például az autók sokkal könnyebben fognak bejutni az indiai piacra. A gépjárművek esetén Indiába 110 százalékos volt a gépjárművek vámszintje, legalábbis egy bizonyos értékhatár fölött. Ez most 10 százalékra fog csökkenni. Igaz, hogy egy 250 ezer darabos évi kvóta mellett, de

ez egy nagy előrelépés az európai autóiparnak, amely így beléphet a világ talán második vagy harmadik legnagyobb autópiacára.

Ami érdekes lehet még, hogy olyan termékek, mint a borfélék, sörfélék, olívaolaj, tehát egy sor európai, mondjuk úgy, hogy luxus mezőgazdasági termék, eddig nagyon nehezen juthattak be az indiai piacra, de ezentúl csökkentett vámmal fognak bejutni. Ez az indiai oldalon egyébként nem csak a fogyasztóknak jó, hanem a turizmusnak is, és egy sor egyéb szektornak. Indiai oldalról a teafűszerfélék jöhetnek csökkentett vámmal, de ami nagyon fontos, hogy

a tejtermékek, gabonák, húsfélék, szóják, bizonyos gyümölcsök, zöldségek, tehát azok a termékek, amikre általában gondolunk, amikor a mezőgazdaságról beszélünk szabadkereskedelmi megállapodásokban, ezek nem esnek a szerződés hatálya alá,

ezekről később fognak vagy nem fognak a felek tárgyalni. Inkább az indiaiak mondhatják, hogy védik a termékeiket a náluk jóval versenyképesebb európai mezőgazdasági exporttal szemben.

„Én azt gondolom, hogy magyar nézőpontból is ez egy nagyon előnyös szerződés. Elsősorban Magyarország, mint a német autógyártás és német gépipar nagyon fontos beszállítója fog előnyöket látni ebből a szerződésből”

– mondta a szakértő, aki szerint ha az európai autóexport és gépipari export Indiában nő, akkor az ezekbe a szektorokba bedolgozó magyar gyárakat és vállalkozásokat is húzni fogja. Olyan termékek, mint a sör, a bor és kisebb mezőgazdasági cikkek, ami ugyan nem teszik ki a magyar gazdaság döntő részét, de az ilyesmivel foglalkozó vállalkozások is nyerhetnek ezen a szerződésen. Bár a mostani szerződésben még nincsen benne, de hosszabb távon bővülhetnek mondjuk a feldolgozott élelmiszerek exportlehetőségei is, ami majd a magyar vállalkozásoknak egy jó lehetőség lesz. India most a világ leggyorsabban növekvő jelentősebb gazdasága. Korábban Kínáról beszéltünk ilyen minőségében, de ez most már évek óta India.

Az indiai piac jelenleg még nem a legnagyobb a világon, és a makrogazdasági hatás a következő egy-két évben még nem lesz egetrengető, de az Európai Unió ezzel a szerződéssel beíratkozott erre a nagyon-nagyon gyorsan növekvő piacra, jó ütemérzékkel, tehát még az amerikaiak és a kínaiak előtt.

A következő 5–10 évben India robosztus növekedése várhatóan folytatódni fog, és akkor fog jelentkezni ennek a szerződésnek a legtöbb kézzelfogható előnye – mondta Trembeczki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.