Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Irgalmatlan nagyságrendű kötvényt bocsátott ki az OTP

Infostart / MTI

Újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az OTP Bank: 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt bocsátott ki január 26-án – közölte a pénzintézet kedden.

A tájékoztatásuk szerint a kötvényeket 3,706 százalékos hozammal vásárolták meg a befektetők, ami gyakorlatilag a másodpiaci árnak megfelelő és ebben a lejáratban az eddigi legszűkebb, 115 bázispontos felárat eredményezte. A befektetői kereslet erős volt, a tranzakció végül jelentős túljegyzéssel zárult, ami lehetővé tette a +140 bázispontos eredeti indikáció 25 bázispontos szűkítését – írták.

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a közleményben elmondta: a hasonló futamidejű kibocsátásokhoz képest ez a legutóbbi volt a legolcsóbb forrásbevonás az OTP Bank számára az elmúlt öt év kötvénykibocsátásait tekintve. Mindez azt is mutatja, hogy a piaci szereplők bizalma töretlen és egyre erősebb az OTP iránt – tette hozzá.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 18 800 és 39 880 forint között változott.

Gazdaság    Irgalmatlan nagyságrendű kötvényt bocsátott ki az OTP

2026. január 27. 12:12
