2026. március 15. vasárnap Kristóf
üzlet szerződés iratok aláírás
Nyitókép: Pixabay

Leépít a nálunk is jelen lévő autóipari beszállító, 22 ezer embert küld el

Infostart

Megszületett az alku a német óriáscégnél. Az egyes érintett üzemekre különböző határidők vonatkoznak.

Rendkívül nehezek voltak a tárgyalások, de megszületett a megállapodás 22 ezer németországi munkahely megszüntetéséről a Robert Boschnál – írja a Merkur német hírportál alapján a vg.hu.

2025 szeptemberében a baden-württembergi Bosch technológiai csoport a korábbiak után újabb 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be autóipari beszállítói részlegénél. Ezzel a következő években a Bosch Mobilitynél megszűnő munkahelyek száma körülbelül 22 ezerre nőtt. Az IG Metall szakszervezet és az üzemi tanács energikus tiltakozását követően aztán késhegyig menő tárgyalásokat folytatott egymással a munkaadói és a munkavállalói oldal, melyek során a felek minden szóba jöhető munka- és a telephelyet megvizsgáltak. A tárgyalások emiatt csak mostanra zárultak le.

Frank Sell, az üzemi tanács elnöke a Német Hírügynökségnek (dpa) elmondta, hogy a leépítések által érintett összes németországi telephelyre hasonló megállapodások születtek, csupán a Mobility üzletág legnagyobb németországi telephelyén, Stuttgart Feuerbach kerületében folynak még a tárgyalások.

Az egyes üzemekre különböző határidők vonatkoznak, amelyek 2029 és 2032 közé esnek.

A technológiai vállalat az önkéntes végkielégítési csomagokra és létszámleépítési programokra épít, amelyek elsősorban a baden-württembergi üzemeket érintik. Ugyanakkor az egyoldalú felmondásokkal történő létszámleépítések végső megoldásként továbbra is lehetségesek, ha a kitűzött csökkentési célokat nem sikerül teljesíteni a megállapodás szerinti időkereten belül.

németország

gazdaság

leépítés

autógyártás

bosch

beszállító

Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter. Rengeteg politikus üzent március 15-e alkalmából, a határokon túlról is. A Békemenet résztvevői 11.30-kor indultak el, az útvonalukon fiatalok üzeneteket festettek az aszfaltra. A miniszterelnök már a Kossuth téren van.
 

Meglepetés: Orbán Viktor „társaságot kapott” a Békemenet végére

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Történelmi fordulat az európai nagyhatalomban: újraindíthatják az atomprogramot

Olaszország közel negyven évvel az utolsó atomerőművének bezárása után az atomenergia újbóli bevezetését fontolgatja - írja a Bloomberg. Erre azután került sor, hogy az ország energiaárai Európa legmagasabbjai közé emelkedtek.

Nagy bajban lehet rengeteg angol csapat: lassan minden befektető elmenekül, ez az oka

Az úgynevezett &quot;Wrexham-hatás&quot; nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

2026. március 14. 18:57
Magyarországon gyorsabb az éghajlatváltozás, de kezdünk hozzászokni
2026. március 14. 17:39
Volt egy dolog, amitől évekig több halat fogyasztottak a magyarok
