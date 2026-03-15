Leépít a nálunk is jelen lévő autóipari beszállító, 22 ezer embert küld el

Rendkívül nehezek voltak a tárgyalások, de megszületett a megállapodás 22 ezer németországi munkahely megszüntetéséről a Robert Boschnál – írja a Merkur német hírportál alapján a vg.hu.

2025 szeptemberében a baden-württembergi Bosch technológiai csoport a korábbiak után újabb 13 ezer munkahely megszüntetését jelentette be autóipari beszállítói részlegénél. Ezzel a következő években a Bosch Mobilitynél megszűnő munkahelyek száma körülbelül 22 ezerre nőtt. Az IG Metall szakszervezet és az üzemi tanács energikus tiltakozását követően aztán késhegyig menő tárgyalásokat folytatott egymással a munkaadói és a munkavállalói oldal, melyek során a felek minden szóba jöhető munka- és a telephelyet megvizsgáltak. A tárgyalások emiatt csak mostanra zárultak le.

Frank Sell, az üzemi tanács elnöke a Német Hírügynökségnek (dpa) elmondta, hogy a leépítések által érintett összes németországi telephelyre hasonló megállapodások születtek, csupán a Mobility üzletág legnagyobb németországi telephelyén, Stuttgart Feuerbach kerületében folynak még a tárgyalások.

Az egyes üzemekre különböző határidők vonatkoznak, amelyek 2029 és 2032 közé esnek.

A technológiai vállalat az önkéntes végkielégítési csomagokra és létszámleépítési programokra épít, amelyek elsősorban a baden-württembergi üzemeket érintik. Ugyanakkor az egyoldalú felmondásokkal történő létszámleépítések végső megoldásként továbbra is lehetségesek, ha a kitűzött csökkentési célokat nem sikerül teljesíteni a megállapodás szerinti időkereten belül.