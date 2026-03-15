ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iránból kilõtt ballisztikus rakéta roncsát nézik meg emberek az izraeli Elad városának környékén 2026. március 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Vészhelyzeti döntést hozott Izrael, éjjel, telefonon szavazták meg a miniszterek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Számos hullámban rakétákkal lőtték Izraelt Libanonból és Iránból vasárnap reggel, miközben kifogyóban vannak az izraeli elfogórakéták.

Vasárnap hajnaltól Izrael északi, középső és déli részein is megszólaltak a légvédelmi szirénák, mert több hullámban rakétákkal lőtték Izraelt Iránból és Libanonból. Az izraeli mentőszolgálat jelentése szerint az egyik becsapódás helyszínén, Holonban tűz ütött ki. Ott az üvegszilánkok könnyebben megsebesítettek egy nyolcvan év körüli férfit, és egy nyolcvan év körülő nő enyhe füstmérgezést szenvedett. Jelentős anyagi árok keletkeztek, számos autó kiégett.

Az izraeli kormány 2,6 milliárd sékeles (több mint 270 milliárd forintos) rendkívüli költségvetést hagyott jóvá „sürgős védelmi beszerzésekre”.

A miniszterek az éjszaka folyamán telefonos szavazással hagyták jóvá a döntést. A hozzájuk küldött indoklás szerint „a harcok intenzitása miatt sürgős és azonnali szükséglet keletkezett olyan műveleti válaszlépésekre, amelyek magukban foglalják lőszerek beszerzését, korszerű fegyverrendszerekkel való felszerelést, valamint a kritikus hadianyagkészletek feltöltését”.

A dokumentumban az is szerepel, hogy „rendkívüli vészhelyzeti döntésről van szó, amely kizárólag a háborús helyzet kezelését szolgálja”. A miniszterekhez eljuttatott szöveg arra is utal, hogy a kormány által jóváhagyott állami költségvetést a hónap végéig esetleg nem fogadja el az izraeli parlament, a kneszet, s ez a feloszlatásához vezethet.

Az izraeli médiában megjelent hírek szerint Izrael arról értesítette a Fehér Házat, hogy gyorsan fogy az ország ballisztikus rakéták elleni elfogórakéta-készlete.

Egy amerikai forrás azt mondta, hogy számítottak erre, és Izrael „megoldásokat dolgoz ki” a hiány kezelésére. A Pentagon és Izrael nem kommentálta a jelentést.

Az amerikai forrás hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem küzd elfogórakéta-hiánnyal. „Mindenünk megvan, amire szükségünk van, hogy megvédjük bázisainkat, a térségben szolgáló embereinket és az érdekeinket” – nyilatkozta.

Kezdőlap    Külföld    Vészhelyzeti döntést hozott Izrael, éjjel, telefonon szavazták meg a miniszterek

egyesült államok

költségvetés

szavazás

izrael

irán

háború

vészhelyzet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter.
 

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt állította, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője talán már nem is él - számolt be a Sky News. Tette ezt annak ellenére, hogy az iráni televízió a héten még felolvasta a nevében kiadott nyilatkozatot, amelyben a Hormuzi-szoros blokádjának folytatását ígérte.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 09:07
Donald Trump: Iránnak csak egyetlen ereje van most, és az viszonylag gyorsan megszüntethető
2026. március 14. 19:29
Költözik a pápa – „Szüksége van arra, hogy az emberek közt legyen”
×
×