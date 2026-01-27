ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.29
usd:
320.04
bux:
128503.22
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Nagykövetvita van kibontakozóban a cseh államfő és a miniszterelnök között

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szokatlan és vitákat kiváltó döntést hozott az Andrej Babis vezette új cseh kabinet, amely hétfőn hatályon kívül helyezte az előző kormányzat által jóváhagyott nagyköveti kinevezéseket. Az érintettek között több tucat diplomata van, akiknek a kinevezését már aláírta az államfő, és akik a világ számos fontos pontján képviselték volna Csehországot.

A döntést a hétfői kormányülést követően Petr Macinka külügyminiszter jelentette be. Indoklása szerint a Petr Fiala vezette korábbi kormány a hatalomátadás bevett gyakorlatától eltérően járt el, amikor még a kormányváltás előtt hagyta jóvá az új nagyköveteket. Petr Macinka úgy fogalmazott: ezek az emberek más mandátummal, más prioritásokkal és más politikai irányvonal mentén kapták a megbízatásukat, mint amit az új kormány képvisel. A külügyminiszter szerint ezért most minden érintett posztra új kiválasztási folyamat indul. Azt ígérte, hogy ez átlátható módon zajlik majd, és összhangban lesz az új kabinet külpolitikai céljaival.

A visszavont kinevezések számos kulcsfontosságú állomáshelyet érintenek. Egyebek mellett Kairóba, Lisszabonba, Rómába, Párizsba és Washingtonba is új nagyköveteket keresnek, de változások jöhetnek a genfi állandó képviselet élén is. A cseh sajtó szerint összesen mintegy ötven diplomata érintett.

Az ügy politikai hullámokat vetett. Petr Pavel köztársasági elnök korábban jelezte: nem zárkózik el attól, hogy a kormánnyal egyeztessen a nagykövetek személyéről, de az összes kinevezés egyidejű visszavonását már az előző kabinet munkájának teljes semmissé tételével azonosítaná.

A prágai vár kommunikációs vezetője, Vít Kolár rendkívüli lépésnek nevezte a döntést, amelynek szerinte nincs előzménye a modern cseh állam történetében. Hozzátette:

kérdéses az is, hogy jogilag mennyire állja meg a helyét a már jóváhagyott kinevezések ilyen jellegű visszavonása.

Kritikus hangok az ellenzék részéről is érkeztek. Martin Dvorák volt európai ügyekért felelős miniszter példátlannak nevezte az intézkedést. Szerinte a jóváhagyott nagykövetek többsége tapasztalt, szakmailag felkészült diplomata, akik hosszú kiválasztási és felkészítési folyamaton mentek keresztül. Úgy véli, a teljes rendszer felborítása ronthatja Csehország nemzetközi megítélését, és gyengítheti a cseh diplomácia iránti bizalmat a partnerországok szemében.

A háttérben egyes sajtóértesülések szerint intézményi feszültség is húzódhat Petr Pavel államfő és a kormány között. A múlt héten vita alakult ki Filip Turek miniszteri kinevezése körül is, ami tovább élezte a kapcsolatot a köztársasági elnök és az új kabinet között.

A következő hetekben dőlhet el, hogy a kormány valóban minden érintett posztra új jelölteket állít-e, és hogy ebben milyen szerepe lesz az államfőnek. Az viszont már most látszik, hogy a döntés a cseh diplomácia működésére és nemzetközi megítélésére is hatással lehet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Nagykövetvita van kibontakozóban a cseh államfő és a miniszterelnök között

kormány

csehország

visszavonás

nagykövet

andrej babis

petr fiala

petr macinka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lélektani szintet tört át az OTP árfolyama

Lélektani szintet tört át az OTP árfolyama

Óvatos emelkedésben vannak egyelőre az európai tőzsdék, a BUX index pedig újabb történelmi csúcsot döntött, ráadásul az OTP jegyzése is soha nem látott szinten áll, már több mint 40 ezer forintba kerül egy részvény. A Mol árfolyama is rekordot döntött. Az elmúlt napokban elsősorban a geopolitikai események határozták meg a befektetői közhangulatot: a hétvégén Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki, amennyiben az kereskedelmi megállapodást kötne Kínával, amit Ottawa később határozottan cáfolt. A geopolitikai kockázatok fennmaradása a menekülőeszközök iránti keresletet is erősítette, ennek nyomán az arany ára új rekordot döntött, és tegnap először lépte át az 5000 dolláros szintet - az emelkedés ma is folytatódik. A részvénypiaci hangulatot potenciálisan befolyásoló mai adatok közül az ADP munkaerőpiaci index lehet majd érdekes délután Amerikából, illetve a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon alakulása is formálja a kilátásokat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden papír készen áll: Kane-t magához láncolná a Bayern, már tárgyalnak

Minden papír készen áll: Kane-t magához láncolná a Bayern, már tárgyalnak

A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
India and EU announce landmark trade deal

India and EU announce landmark trade deal

The long-awaited deal comes as both Delhi and Brussels contend with economic and geopolitical pressure from the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 15:02
Jogi és politikai vihart kavart Szlovákia meghívása a Béketanácsba
2026. január 26. 11:09
Az ENSZ szerint vízellátási csődhelyzet fenyegeti az emberiséget
×
×
×
×