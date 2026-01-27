ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a gyõri Konfuciusz Intézet megnyitó ünnepségén a Széchenyi István Egyetemen 2026. január 23-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Szijjártó Péter: gazdaságtörténeti jelentőségű beruházás Pécsen

Infostart / MTI

Gazdaságtörténeti jelentőségű, hazánk versenyképességét még tovább erősítő beruházást hajtott végre Pécsen az EL-Q Invest Kft., ugyanis ez a legelső magyar tulajdonú vállalat, amely nitrogént tud előállítani – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar tulajdonú EL-Q Invest Kft. beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a cég nagyjából 2,5 milliárd forintért építette meg üzemét, ahol magas technológiai színvonalon, zöld energia felhasználásával, károsanyag kibocsátása nélkül fog szinte száz százalékos tisztaságú nitrogén előállítani a világpiac vezetői között lévő Harman autóipari beszállító számára.

Kiemelte, hogy

a kormány 530 millió forint támogatást nyújtott a projekthez, így segítve elő tizenhat új munkahely létrehozását, illetve azt, hogy az ultramodern autóipar működéséhez szükséges nitrogén itt helyben rendelkezésre álljon.

„Ha nitrogént nem kap a Harman időben, akkor a világszínvonalú termelést is le kell állítani (…) És most a Harman új dimenzionális helyzetbe kerül, mivel eddig külföldi vállalatok, kamionnal szállították ide a nitrogént” – hívta fel a figyelmet.

„Ezzel hazánk versenyképessége is tovább nő, hiszen az az ország, ahol az autóiparhoz szükséges kritikus elemeket elő tudják állítani, a mai világban nagyot lép előre a versenyképesség tekintetében – fejtette ki.

Majd a beruházás gazdaságtörténeti jelentőségét méltatta, s aláhúzta, hogy az EL-Q Invest Kft. a legelső magyar vállalat, amely nitrogént tud előállítani. „Kizárólag külföldi vetélytársak vannak, így tehát újabb iparágban sikerült megvetnie a lábát egy magyar nemzeti tulajdonban álló vállalatnak” – mondta.

Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

„Ma egymillióval több munkahely van Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt fizetjük Magyarországon, és hiába a nemzetközi energiapiac teljesen agyament árváltozásai, azért csak sikerült a rezsicsökkentést egyrészt felépíteni, utána pedig minden nehézség dacára megtartani” – sorolta.

„De az is világos, hogy egy ilyen törékeny időszakban a nehezen elért eredmények is könnyen válnak semmissé. Ennek a veszélye sajnos megvan. Egy olyan háború szomszédságában élünk még mindig, amely alakulását nem lehet előre kalkulálni. Látjuk, hogy a háború befejezésére irányuló szándékokkal legalább egyenerősségűek azok a szándékok, amelyek a másik irányba mutatnak” – figyelmeztetett.

„Egy ilyen háború eszkalálódása mindig veszélybe tudja sodorni az addig elért eredményeket, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen háborúnak a finanszírozására adott esetben másokat is rákényszerítenek, olyanokat, akiknek ehhez semmi közük nincsen” – folytatta.

A miniszter ezzel kapcsolatban azt is leszögezte, hogy a jelenlegi kormány kitart amellett, hogy a magyar emberek pénzének a hazai gazdaságban van a helye, és nem egy másik ország működtetésében.

Valamint rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt beruházások szempontjából. „Tavaly három és fél naponta állapodtunk meg egy-egy újabb nagy beruházásról itt Magyarországon” – emlékeztetett.

Végül pedig megjegyezte, hogy hazánk továbbra is rendkívül népszerű a nemzetközi vállalatok körében, és ezek beruházásai óriási lehetőséget jelentenek a hazai cégek számára is, ahogy azt az EL-Q Invest Kft. példája is mutatja.

Az Európai Unió és India lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodásról, amely a felek által valaha kötött legnagyobb ilyen egyezmény – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Újdelhiben, az EU–India-csúcstalálkozón. A megállapodás a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze, összesen kétmilliárd embert érint. Az egyezmény jelentőségéről Trembeczki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform. Az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Szergej Nariskin arról számolt be, hogy a nyugati világ vezetőit erősen megérintette Oroszország január 8-i, Ukrajna nyugati része ellen bevetett Oresnyik rakéta csapás – írja a Military Watch Magazine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.

Minnesota Governor Tim Walz says he has met "border tsar" Tom Homan and repeated his calls to "end the campaign of retribution" in the state.

