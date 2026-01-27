ARÉNA - PODCASTOK
Kormányellenes tüntetés Teheránban 2026. január 9-én. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Már ezrekben mérhető az iráni vérfürdő halálos áldozatainak száma

Infostart / MTI

Közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú. A halottak között van a biztonsági erők 214 tagja, valamint 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a megmozdulásokon, csak a közelben tartózkodott.

Meghaladta a hatezret az iráni kormányellenes tüntetésekkel összefüggésben meggyilkoltak száma – jelentette be kedden az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency (HRANA), hozzátéve, hogy további 17 ezer, halálozásról szóló hírt egyelőre vizsgál.

Az aktivistákból álló szervezet szerint a december végén kezdődött demonstrációknak összesen már 6126 halálos áldozatuk van, közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú. A szervezet úgy tudja, a halottak között van a biztonsági erők 214 tagja, valamint 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a megmozdulásokon, csak a közelben tartózkodott.

A HRANA emellett több mint 41 800 őrizetbe vételről is közleményt adott ki, korábban pedig azt vetette az iráni hatóságok szemére, hogy több sebesültre egyenesen a kórházakban csapnak le. Az iráni egészségügyii minisztérium ezt az állítást tagadta, hangsúlyozva, hogy „mindenkinek joga van a nyugodt gyógyuláshoz”.

A síita állam hatóságai által a múlt héten közzétett halálozási adatok 3117 áldozatot említenek.

Az Iran International nevű, londoni székhelyű ellenzéki hírportál úgy tudja, már több mint 36 ezer embert gyilkoltak meg a tüntetésekkel összefüggésben, a Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat pedig 3428 meggyilkolt tüntetőről tud, azonban figyelmeztetett, hogy a valódi szám akár 25 ezer is lehet.

tüntetés

erőszak

irán

