Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram - közölte a főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely azt írta: tizenhat év után újraindítják a Budapesti Zöld Panelprogramot, amely segít a panelházak energetikai korszerűsítésében, csökkenti a rezsit, és kényelmesebbé teszi az otthonokat.

A IX., a X. és a XIII. kerületben már elérhető a pályázat, hamarosan további kerületek is csatlakoznak.

A panelprogram megvalósításával megbízott Budapesti Közművek a honlapján azt közölte: a programra a következő időszakban mintegy 1,3 milliárd forintos éves keret áll rendelkezésre, ebből minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapható energetikai korszerűsítésre. A pályázaton azok a társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt, amelyek panel vagy egyéb iparosított technológiával épültek.

A programhoz való csatlakozás kerületi szintű megállapodáshoz kötött, jelentkezésre csak azokban a kerületekben van lehetőség, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a fővárossal – olvasható az összegzésben.

A tájékoztatás szerint a program fő célja a lehető legnagyobb fajlagos primerenergia-megtakarítás elérése, így

különösen fontos szerepet szánnak a hőszigetelésnek, a nyílászárócserének és a fűtéskorszerűsítésnek.

Emellett az is fontos célkitűzés, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, kisebb támogatási forrást felhasználva az évente 10-12 jól kiválasztott lakóépületben megvalósított "tesztprojektek" során olyan műszaki, finanszírozási és projektmenedzsment tapasztalatok gyűljenek össze, amelyekre építve hosszú távú felújítási program alakítható ki.

A program második szakaszában a döntés-előkészítő anyag alapján meghatározott és a tulajdonosok által megszavazott beruházásra kerülettől függően 30-50 százalékos mértékű vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el a pályázó közösségek. A ház részéről minimum 10 százalékos önerőt vár el a program, a fennmaradó összeg hitellel fedezhető – olvasható a közművek honlapján.

További részletek a budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram oldalon találhatók.