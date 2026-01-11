ARÉNA - PODCASTOK
woman hand using ergonomic vertical mouse during working on Adjustable desk, prevention wrist pain. De Quervain s tenosynovitis, Intersection Symptom, Carpal Tunnel or Office syndrome concept
Nyitókép: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Lefoglalták a Fidesz új szlogenjének domainnevét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rendkívüli politikai és kommunikációs adok-kapok alakult ki a hétvégén a Fidesz és a Tisza Párt között. Miután a kormánypárt szombati kongresszusán bemutatták az új választási jelszót, Magyar Péterék órákon belül lefoglalták a hozzá tartozó internetes címet.

A Fidesz január 10-én, a Hungexpón megrendezett 31. kongresszusán indította el hivatalos kampányát a 2026-os parlamenti választásokra. A rendezvényen Kövér László és Kocsis Máté beszédei mellett debütált az új kampányszlogen is: „Fidesz – A biztos választás”.

A kommunikációs stratégia egyik alapvető lépése, a szlogenhez tartozó internetes domain (honlapnév) biztosítása azonban elmaradt a kormánypárt részéről. Ezt a rést kihasználva a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnap reggel bejelentette: pártja már szombaton, a bejelentést követő percekben lefoglalta a biztosvalasztas.hu címet.

Az oldalon jelenleg nem kormánypárti tartalmak, hanem a Tisza Párt kritikái és az „orbáni oligarchákat” bíráló grafikák láthatóak.

A Fidesz hivatalos csatornái egyelőre nem erősítették meg a kampánystábban zajló állítólagos vitákat, ugyanakkor tény, hogy a biztosvalasztas.hu címen jelenleg az ellenzéki párt üzenetei olvashatóak.

Magyar Péter vasárnap délután ironikusan már azt is felvetette, hogy „ötmilliárd forintért” (utalva a kormányzati kampányköltések nagyságrendjére) hajlandó lenne átadni a domaint a kormánypártnak.

