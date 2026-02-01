ARÉNA - PODCASTOK
Hepatitis A - sexually transmitted disease blood test and treatment
Nyitókép: Getty Images / Hailshadow

Galgóczi Ágnes: területi hepatitis A járványok vannak, hamarosan lesz elég oltás megelőzésre is a gyerekeknek

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

Ha egy beteg környezetében a kontaktkutatás során kiderül, hogy egy gyermek is érintett lehet a hepatitis A fertőzéssel, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ saját készletéből biztosítani tudja az oltóanyagot – nyilatkozta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos. Azok számíthatnak átmeneti hiányra, akik megelőző céllal szeretnék most beoltatni gyermeküket. A készlet márciusra állhat vissza a patikákban.

2025-ben Magyarországon 2009 hepatitis A megbetegedést jelentettek, és ez az elmúlt évekhez képest jelentős emelkedés. 2024-ben 315 fertőzött került a nyilvántartásba, 2023-ban pedig 165 fertőzöttről érkezett jelentés – mondta az InfoRádióban a helyettes országos tisztifőorvos, Galgóczi Ágnes.

Magyarországon belül is területi különbségeket mutat a fertőzöttek száma. Ha százezer lakosra vonatkoztatva nézzük a területi különbségeket, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fordult elő a legtöbb megbetegedés, itt százezer lakosból 58, ezután Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt a legérintettebb, illetve Budapest 40 beteggel.

Ezek tulajdonképpen területi járványok.

Ha meghaladja egy adott időben a várt megbetegedések száma az átlagost, akkor járványról beszélünk. Borsodban, Szabolcsban, illetve Budapesten is erről beszélhetünk – fejtette ki a szakember, aki elmondta: mindegyik korosztály érintett, de a gyerekek. Náluk nagyobb a fogékonyság is, illetve nagyon gyakran esetükben tünetmentesen zajlik le a fertőzés, ami székletszóródással, piszkos kézzel terjed.

Európában is emelkedett az elmúlt időszakban a megbetegedések száma, elsősorban Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában, és az ottani adatok szerint ott terjedt el a legnagyobb mértékben, ahol nem voltak megfelelőek vagy kifejezetten rosszak voltak a higiénés körülmények: nem volt vezetékes ivóvíz, csatornázási hiányosságok voltak, vagy nem megfelelően használták ezeket. A gyerekek körében is nagyon gyakran előfordul, hogy nem ellenőrizhető, mennyire tartják be a higiénés szabályokat, milyen gyakran mosnak kezet, és ez is az egyik oka, hogy a gyermekek körében gyakoribb a fertőzés.

Ingyenesen biztosított az oltás a központi keretből a fertőző hepatitis A-s betegek környezete esetében a felkutatott kontaktok számára,

vagyis a családtagok, egy háztartásban élők, közös kontaktok, vagy esetleg egy közösségben lévő óvodai, iskolai kontaktok számukra. Számukra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biztosítja a védőoltást, akár felnőttről, akár gyermekről van szó. Ettől függetlenül megelőzésként önkéntesen is bárki beoltathatja magát akár felnőttként, akár gyermekként. A felnőttek számára elérhető az oltóanyag, viszont a gyermekek számára jelenleg korlátozott elérésű a patikai forgalomban. Az elkövetkezendő hetekben már várható, hogy lesz még védőoltás, és a jelenlegi helyzet szerint március közepe körül állhat helyre az eddigi igényeknek megfelelő oltóanyag-mennyiség – mondta Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

