Nicolás Maduro bilincsben lájkol – fotó, videó

Szombat hajnalban amerikai csapatok elrabolták a venezuelai Caracasból Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Az Egyesült Államokba vitték őket, Madurót szombaton szállították a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe.

A közösségimédia-felületeken videók és képek is napvilágot láttak a letartóztatott venezuelai elnökről, az egyik képet maga Donald Trump amerikai elnök tette közzé. Egy másik képen a DEA, vagyis az amerikai a kábítószercsempészés és terjesztés elleni rendőrségi szervezet (DEA, Drug Enforcement Administration) tagjainak körében ül megbilincselt kézzel, lájk (ok) jelet mutatva. Kikerült egy videó is, amin szintén bilincsben sétál a DEA-rendőrök gyűrűjében a New York megyében található Stewart légibázison.

Mint a The Guardian felidézte, az intézményben több ismert személyt is fogva tartanak: jelenleg is itt raboskodik Luigi Mangione, akit a UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával vádolnak, illetve itt volt Sam Bankman-Fried, a csődbe ment FTX kriptotőzsde alapítója is, akit csalás miatt ítéltek el.