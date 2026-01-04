Orbán Balázs: jól működő szövetségi rendszerekben való tagságra van szükség

Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli. Csak azok az országok vehetik sikerrel az előttük álló akadályokat, amelyek jól működő szövetségi rendszereknek a tagjai – fogalmazott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója a Facebook-oldalán a venezuelai események kapcsán.

Emlékeztetett: Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. „Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyaroszágon” – hangsúlyozta.

Mint írta, a Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől ismert, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott.

Úgy látja, hogy „Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről”.

A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel.